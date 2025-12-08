無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KA-Gold Bot MT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
クリック可能なボタンの例（すべてのポジションを閉じる）
この例では、全商品のアクティブポジションをクローズするボタンが実装されています。 ボタンのイベント処理機能に加え、シンボル名に相対するポジションをクローズするメソッドと、シンボル名に相対するポジション数をカウントするメソッドも実装されています。Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files
これは、現在のチャートのシンボルのレートとティックを、MT5のエクスポート/インポート形式と互換性のあるCSVファイルにエクスポートするスクリプトです。
ATR Cycles
速いATR、中間のATR、遅いATRの3つのATRに基づくボラティリティ・フィルター。保証金あたりのリスクからロットサイズを計算する機能
この関数は、オープンポジションのロットサイズを計算する。取引の開始価格、ストップロス・レベルの価格、および保証金のパーセンテージでの取引ごとのリスクがパラメータとして渡されます。