この例では、全商品のアクティブポジションをクローズするボタンが実装されています。 ボタンのイベント処理機能に加え、シンボル名に相対するポジションをクローズするメソッドと、シンボル名に相対するポジション数をカウントするメソッドも実装されています。

これは、現在のチャートのシンボルのレートとティックを、MT5のエクスポート/インポート形式と互換性のあるCSVファイルにエクスポートするスクリプトです。