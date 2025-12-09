CodeBaseSeções
Esse indicador é um filtro de volatilidade baseado em:

  • Um ATR (Average True Range) rápido,
  • um ATR médio e
  • um ATR lento.

O indicador não prevê a tendência direcional do preço.

O indicador apenas mostra onde a volatilidade é suficientemente alta (nas cristas das ondas) para negociação.

KA-Gold Bot MT5 KA-Gold Bot MT5

O KA-Gold Bot é um consultor de negociação avançado projetado especificamente para ouro, utilizando a poderosa combinação da estratégia do canal Keltner e duas médias móveis exponenciais (EMAs) - a EMA de 10 períodos e a EMA de 200 períodos. Princípio de funcionamento: A MME de 10 períodos representa o corte médio do preço acima/abaixo da banda de Keltner, confirmando uma tendência de alta/baixa. O fato de o preço estar acima da MME de 200 períodos confirma a tendência de alta/baixa. Isso indica que a tendência de alta/baixa tem sido mais forte do que nos 10 períodos anteriores, considerando a volatilidade dos últimos 50 períodos - Prazo: M15

Exemplo de botão clicável (fechar todas as posições) Exemplo de botão clicável (fechar todas as posições)

Nesse exemplo, foi implementado um botão para fechar todas as posições ativas de todos os instrumentos. Além da funcionalidade de processamento de eventos do botão, também são implementados métodos para fechar posições relativas ao nome do símbolo e contar o número de posições relativas ao nome do símbolo.

Função para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito Função para calcular o tamanho do lote a partir do risco por depósito

A função calcula o tamanho do lote de uma posição aberta. O preço de abertura de uma transação, o preço do nível de stop loss e o risco por transação em porcentagem do depósito são passados como parâmetros

MathTicker - gerador de ticks no modo matemático MathTicker - gerador de ticks no modo matemático

Registra os ticks no modo de ticks reais e os lê no modo matemático, chamando sua estratégia a cada tick.