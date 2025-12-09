Participe de nossa página de fãs
ATR Cycles - indicador para MetaTrader 5
Esse indicador é um filtro de volatilidade baseado em:
- Um ATR (Average True Range) rápido,
- um ATR médio e
- um ATR lento.
O indicador não prevê a tendência direcional do preço.
O indicador apenas mostra onde a volatilidade é suficientemente alta (nas cristas das ondas) para negociação.
