KA-Gold Bot ist ein fortschrittlicher Trading Advisor, der speziell für Gold entwickelt wurde. Er nutzt die leistungsstarke Kombination aus der Keltner-Kanal-Strategie und zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMAs) - dem 10-Perioden-EMA und dem 200-Perioden-EMA. Prinzip der Funktionsweise: Der 10-Perioden-EMA stellt den durchschnittlichen Preis dar, der das Keltner-Band über-/unterschreitet, was einen Aufwärts-/Abwärtstrend bestätigt. Wenn der Kurs über dem 200-Perioden-EMA liegt, unterstützt dies den Aufwärts-/Abwärtstrend. Dies deutet darauf hin, dass der Aufwärts-/Abwärtstrend unter Berücksichtigung der Volatilität in den letzten 50 Perioden stärker war als in den vorangegangenen 10 Perioden - Zeitrahmen: M15

Ein Beispiel für das Hinzufügen von Schaltflächen für Ihre Berater. In diesem Beispiel wurde eine Schaltfläche implementiert, mit der alle aktiven Positionen für alle Instrumente geschlossen werden können. Zusätzlich zu den Funktionen zur Verarbeitung von Schaltflächenereignissen wurden auch Methoden zum Schließen von Positionen relativ zum Symbolnamen und zum Zählen der Anzahl der Positionen relativ zum Symbolnamen implementiert.