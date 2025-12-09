und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ATR Cycles - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator ist ein Volatilitätsfilter, der auf:
- Einer schnellen ATR (Average True Range),
- einer mittleren ATR, und
- einer langsamen ATR.
Der Indikator sagt keine Tendenz des Preises voraus.
Der Indikator zeigt lediglich an, wo die Volatilität für den Handel hoch genug ist (an den Wellenbergen).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65801
