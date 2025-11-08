코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

ATR Cycles - MetaTrader 5용 지표

Ryan L Johnson
조회수:
333
평가:
(1)
게시됨:
업데이트됨:
ATR_Cycles.mq5 (12.92 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

This indicator is a volatility filter based  on:

  • A fast ATR (average true range),
  • a middle ATR, and
  • a slow ATR.

The indicator does not predict directional bias of price.

The indicator merely shows where volatility is sufficiently high enough (at the wave crests) for trading.

EURUSDM20

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility threshold

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

It is a script to display the time remaining until next bar arrives.

Simple_Three_Inside_Pattern_EA Simple_Three_Inside_Pattern_EA

A simple Expert Advisor that trades when the price forms the "Three From Within" pattern.

MACD Signals MACD Signals

Indicator edition for new platform.