Indicatori

ATR Cycles - indicatore per MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Visualizzazioni:
395
Valutazioni:
(1)
Pubblicato:
Aggiornato:
This indicator is a volatility filter based  on:

  • A fast ATR (average true range),
  • a middle ATR, and
  • a slow ATR.

The indicator does not predict directional bias of price.

The indicator merely shows where volatility is sufficiently high enough (at the wave crests) for trading.

EURUSDM20

