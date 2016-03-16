無料でロボットをダウンロードする方法を見る
LoongClock - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
クロックの非常にシンプルな例GMT、SERVER、またはLOCAL時刻が選択できます。
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1秒 c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
Loong Clock
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/78
