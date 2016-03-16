コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

LoongClock - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

クロックの非常にシンプルな例GMT、SERVER、またはLOCAL時刻が選択できます。

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1秒
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

