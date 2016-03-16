96線のMAを100行のコードで描画します（CMyBufferクラスを使用）。

このインディケータは、トレンドの反転バーを見つけるのに役立ちます。

このインディケータは現在の時間枠を閉じる時間を表示します。H1未満の場合現在の時間足を閉じる時刻も表示します。

このスクリプトは、クライアント端末で開かれたすべてのチャートの同期スクロールを提供します。