ポケットに対して
インディケータ

Plombiers - チャンネルのオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
2164
評価:
(107)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

チャンネルとストキャスティックオシレータの例時にはチャンネル内のオシレータの動作を観察するのは便利です。状況の評価を大幅に容易にします。

パラメータの変更によって、もっと明確になります。

Plombiersインディケータ - チャンネルのオシレータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/64

