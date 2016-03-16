無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Plombiers - チャンネルのオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
チャンネルとストキャスティックオシレータの例時にはチャンネル内のオシレータの動作を観察するのは便利です。状況の評価を大幅に容易にします。
パラメータの変更によって、もっと明確になります。
Plombiersインディケータ - チャンネルのオシレータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/64
CalcFracクラス - 現在の高/安の前後のバーの数 (計算されたフラクタル)
フラクタルを計算して現在の高/安（フラクタル）の前後で別々にバーの数を指定することを可能にします。FractalsPeriod
このインディケータは、現在の高/安（フラクタル）の前後で別々にバーの数を指定することを可能にします。
LoongMAx96
96線のMAを100行のコードで描画します（CMyBufferクラスを使用）。反転バー
このインディケータは、トレンドの反転バーを見つけるのに役立ちます。