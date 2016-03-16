内容

シグナルは１つ前のバーの高（低）のブレークスルーの場合にブル（ベア）方向に表示されます。



シグナルは、現在の状況に従って解釈されるべきです。

場合によっては、トレンドが強気のとき赤シグナルが良い買いの機会と考えることができ、逆信号として解釈することができます。



