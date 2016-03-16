無料でロボットをダウンロードする方法を見る
反転バー - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
シグナルは１つ前のバーの高（低）のブレークスルーの場合にブル（ベア）方向に表示されます。
シグナルは、現在の状況に従って解釈されるべきです。
場合によっては、トレンドが強気のとき赤シグナルが良い買いの機会と考えることができ、逆信号として解釈することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/69
LoongMAx96
96線のMAを100行のコードで描画します（CMyBufferクラスを使用）。Plombiers - チャンネルのオシレータ
時にはチャンネル内のオシレータの動作を観察するのは便利です。状況の評価を大幅に容易にします。
LoongClock
クロックの非常にシンプルな例TimerClosingPeriod
このインディケータは現在の時間枠を閉じる時間を表示します。H1未満の場合現在の時間足を閉じる時刻も表示します。