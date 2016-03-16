コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

反転バー - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vasiliy Smirnov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
2152
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

シグナルは１つ前のバーの高（低）のブレークスルーの場合にブル（ベア）方向に表示されます。

シグナルは、現在の状況に従って解釈されるべきです。

場合によっては、トレンドが強気のとき赤シグナルが良い買いの機会と考えることができ、逆信号として解釈することができます。

反転バーインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/69

LoongMAx96 LoongMAx96

96線のMAを100行のコードで描画します（CMyBufferクラスを使用）。

Plombiers - チャンネルのオシレータ Plombiers - チャンネルのオシレータ

時にはチャンネル内のオシレータの動作を観察するのは便利です。状況の評価を大幅に容易にします。

LoongClock LoongClock

クロックの非常にシンプルな例

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

このインディケータは現在の時間枠を閉じる時間を表示します。H1未満の場合現在の時間足を閉じる時刻も表示します。