無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Consolidation - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 20
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、選択された期間における一方向の動きをカウントする。
これは、renkoチャートと少し似ていますが、両方向の動きも考慮に入れています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64955
Candle Analysis Report
このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、テイクプロフィットやストップロスに使用するヒストリカル値を決定するなど、取引上の意思決定に役立ちます。A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
コード・ブロックを「1小節に1回だけ」実行したい場合は、新しい小節が到着したかどうかをチェックすることが重要です。
Zigzag Custom Timeframe
LTFチャート上にHTFジグザグを表示するために、時間枠を入力する古典的なジグザグです。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。