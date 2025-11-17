インジケーターのストラテジーテスターオプションには、1つのインジケーターに対してのみビジュアルバックテストシミュレーションを可能にする、もどかしい制限があります。

解決策は、インジケータをロードするシステムを構築し、ビジュアルモードを選択した状態でエキスパートアドバイザー戦略テスターオプションを使用することです。

このシステムでは、最大4つのインジケータを同時にテストすることができます。ポイントは、1つのインジケータがストラテジー内の別のインジケータに対してどのような重みを持つかを確認し、ストラテジーがどのように機能しているかを視覚的に確認することです。

ソフトウェアにネイティブな4つのインジケータがデフォルトの入力として使用され、ソフトウェアは自動的にこれらのパスを理解します。独自のカスタム・インディケータをテストしたり、カスタム・パスを使用することもできます。



