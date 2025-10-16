CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Consolidation - indicateur pour MetaTrader 5

Elena Lysenkova
Vues:
2981
Note:
(4)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.
That a bit similar to renko charts, but also include both direction movement into account.
The indicator can help you easily recognize consolidation zones to use breakout strategy.



Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chart

U.S. dollar index U.S. dollar index

A service for MetaTrader 5 that creates a synthetic custom symbol "USDX.synthetic" reflecting the US Dollar Index (DXY) in real time.

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester

ZZVolatility ZZVolatility

Another ZigZag. ZigZag