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Consolidation - MetaTrader 5脚本

Elena Lysenkova
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该指标计算选定周期内单向运动的计数。
这有点类似于 renko 图表，但也将两个方向的走势都考虑在内。
该指标可以帮助你轻松识别盘整区域，从而使用突破策略。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64955

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)

如果您只想 "每个条形图只执行一次 "代码块，那么检查是否有新的条形图到达是非常重要的。

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形

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