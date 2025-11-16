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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64955
Candle Analysis Report
该脚本可帮助交易者了解特定时间段内蜡烛图的分布和范围，有助于做出交易决策，例如确定止盈或止损使用的历史值。A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way)
如果您只想 "每个条形图只执行一次 "代码块，那么检查是否有新的条形图到达是非常重要的。
Zigzag Custom Timeframe
这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形Indicator loader for strategy testing
在策略测试仪中同时测试多达四个指标的系统