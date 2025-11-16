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Consolidation - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор рассчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.
Это немного похоже на графики Ренко, но также учитывает движение в обоих направлениях.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64955
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