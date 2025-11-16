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Индикаторы

Consolidation - индикатор для MetaTrader 5

Elena Lysenkova
Elena Lysenkova

Elena Lysenkova

1 код 2 комментария
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Этот индикатор рассчитывает количество движений в одном направлении за выбранный период.
Это немного похоже на графики Ренко, но также учитывает движение в обоих направлениях.
Индикатор поможет вам легко распознать зоны консолидации для использования стратегии прорыва.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64955

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