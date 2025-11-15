無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle Analysis Report - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトはロウソク分析を行うためのものです：
- データ検索： スクリプトは、実行中の金融商品のローソク足の始値、終値、高値、安値を取得します。
- ローソク足の分類： 終値と始値の関係から、各ローソク足を強気、弱気、ニュートラルに分類します。
- 振幅計算： 各ローソク足の振幅（高値と安値の差）を計算し、強気ローソク足と弱気ローソク足の平均振幅を計算します。
- 重要なローソク足の特定： 強気と弱気の両方のローソク足について、最も重要な5本のローソク足を特定します。
- レポート作成： 強気、弱気、中立ローソク足の本数、平均振幅、最も重要なローソク足を含むレポートを作成。
- チャートコメント： 生成されたレポートを金融商品のチャートにコメントとして表示し、ユーザーが分析結果を簡単に視覚化できるようにします。
要約すると、このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、タイムフレームや特定のシンボルに基づいてテイクプロフィットやストップロスのレベルを決定するなど、十分な情報に基づいた取引判断を下すのに役立ちます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49152
