Indikatoren

Consolidation - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator berechnet die Anzahl der Bewegungen in eine Richtung im ausgewählten Zeitraum.
Das ist ein bisschen ähnlich wie Renko-Charts, aber auch beide Richtungen Bewegung in Rechnung stellen.
Der Indikator kann Ihnen helfen, leicht zu erkennen, Konsolidierung Zonen zu verwenden, Ausbruch Strategie.



