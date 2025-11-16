コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Zigzag Custom Timeframe - MetaTrader 5のためのインディケータ

Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
25
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは単に古典的なリペイント・ジグザグですが、時間枠を入力することで、上位時間枠のジグザグを下位時間枠のチャートで見ることができます。それ以上でも以下でもない。


M5チャートのH1ジグザグ


編集：

v1.01をアップロードしました。ユーザーがタイムフレーム入力で "current "を選択すると、現在のタイムフレームを処理し、シングル・タイムフレーム・モードでジグザグを作成します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64951

Consolidation Consolidation

この指標は、選択された期間における一方向の動きをカウントする。

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、テイクプロフィットやストップロスに使用するヒストリカル値を決定するなど、取引上の意思決定に役立ちます。

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。