この指標は、選択された期間における一方向の動きをカウントする。

このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布や範囲を理解するのに役立ち、テイクプロフィットやストップロスに使用するヒストリカル値を決定するなど、取引上の意思決定に役立ちます。