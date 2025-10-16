Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Consolidation - MetaTrader 5 için gösterge

Elena Lysenkova
Görüntülemeler:
2991
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.
That a bit similar to renko charts, but also include both direction movement into account.
The indicator can help you easily recognize consolidation zones to use breakout strategy.



