Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Consolidation - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 2991
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Zigzag Custom Timeframe
It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chartU.S. dollar index
A service for MetaTrader 5 that creates a synthetic custom symbol "USDX.synthetic" reflecting the US Dollar Index (DXY) in real time.
Indicator loader for strategy testing
A system to test up to four indicators concurrently in the strategy testerZZVolatility
Another ZigZag. ZigZag