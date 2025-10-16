CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Consolidation - indicatore per MetaTrader 5

Elena Lysenkova
Visualizzazioni:
708
Valutazioni:
(2)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.
That a bit similar to renko charts, but also include both direction movement into account.
The indicator can help you easily recognize consolidation zones to use breakout strategy.



Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chart

U.S. dollar index U.S. dollar index

A service for MetaTrader 5 that creates a synthetic custom symbol "USDX.synthetic" reflecting the US Dollar Index (DXY) in real time.

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

A system to test up to four indicators concurrently in the strategy tester

MACD Signals MACD Signals

Indicator edition for new platform.