エキスパート

A Code block to detect A "New Candle/Bar" using bars history (very effective way) - MetaTrader 5のためのエキスパート

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
ビュー:
24
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
前回のコードでは、新しいバーを検出するために 時間を 使いました。今回は、新しいバーを検出するのにバー・カウントを使って みよう。

  • バー・カウントを格納するために、整数 データ型の変数を宣言する。
  • 初期化時に、"BarsTotal_OnInt" にバー・カウントを代入する。
  • iBars(); 関数を使用して、ライブチャートで"BarsTotal_OnTick " 変数に小節数を代入する。この変数は ティック 毎に更新されます
  • コメントと アラートを 使用してコードの正確性をチェックする。

int BarsTotal_OnInt; 
int BarsTotal_OnTick;
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {  
   BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 初期化時に合計バーを割り当てる
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
void OnTick() // OnTick関数
  {   
   BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 最新の金額を格納
   
   if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // 新しいバーが到着
   {
    BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // 履歴を更新する。
    Alert("New Bar has arrived");
    Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick);

     // Your Code goes here. --------------------------
    
    // You can update a "flag" / variable to use it on later too. 

   }
  }

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49171

