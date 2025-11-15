無料でロボットをダウンロードする方法を見る
前回のコードでは、新しいバーを検出するために 時間を 使いました。今回は、新しいバーを検出するのにバー・カウントを使って みよう。
- バー・カウントを格納するために、整数 データ型の変数を宣言する。
- 初期化時に、"BarsTotal_OnInt" にバー・カウントを代入する。
- iBars(); 関数を使用して、ライブチャートで"BarsTotal_OnTick " 変数に小節数を代入する。この変数は ティック 毎に更新されます 。
- コメントと アラートを 使用してコードの正確性をチェックする。
int BarsTotal_OnInt; int BarsTotal_OnTick; //+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化関数| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { BarsTotal_OnInt = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 初期化時に合計バーを割り当てる return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick() // OnTick関数 { BarsTotal_OnTick = iBars(NULL,PERIOD_CURRENT); // 最新の金額を格納 if(BarsTotal_OnTick > BarsTotal_OnInt) // 新しいバーが到着 { BarsTotal_OnInt = BarsTotal_OnTick; // 履歴を更新する。 Alert("New Bar has arrived"); Comment("Bars Count in history -: ", BarsTotal_OnInt, "\n", "Bars Count in Live -: ", BarsTotal_OnTick); // Your Code goes here. -------------------------- // You can update a "flag" / variable to use it on later too. } }
