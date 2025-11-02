コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Tiago Azevedo Amorim Martins
ビュー:
69
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
この無料カスタムインジケーターは、指数移動平均(EMA) を計算し、 MetaTrader 5チャート上に直接表示します。

EMAは、トレンドの識別や シグナル生成に 最も広く使用されているテクニカルツールの1つです。


特徴

  • EMAの期間を ユーザー定義。

  • 適用価格の 選択：終値、始値、高値、安値、中央値、標準値、加重値。

  • 最初のバーのSMAで初期化された標準的なEMA計算式による スムーズな計算。

  • 軽量で効率的、独自のストラテジー用にカスタマイズも簡単。


インジケーター画像


📊 解釈方法

  • EMAは単純移動平均(SMA)に比べ、価格の変化に素早く 反応します。

  • 価格がEMAの上に あるときは上昇トレンド、
    EMAの下にある ときは下降トレンドの可能性があります。

  • 以下のような戦略でよく使用されます：

    1. トレンドフォロー
    2. 移動平均のクロスオーバー（例えば、EMA 50がEMA 200をクロスオーバーする）。

インジケーター設定


⚙️ カスタマイズ

  • 線の色と太 さをお好みに合わせて調整できます。

  • 入力設定で適用価格と 期間を直接変更できます。

ビジュアライゼーションをコスチューム化する


このインジケーターを使う理由

  • 市場の方向性を素早く 特定するのに役立つ

  • 高度な戦略の構成 要素となる

  • クリーンでシンプルなEMAを 求めるトレーダーに最適。



    MetaQuotes Ltdによりポルトガル語から翻訳されました。
    元の記事: https://www.mql5.com/pt/code/64378

