MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
この無料カスタムインジケーターは、指数移動平均(EMA) を計算し、 MetaTrader 5チャート上に直接表示します。
EMAは、トレンドの識別や シグナル生成に 最も広く使用されているテクニカルツールの1つです。
特徴
-
EMAの期間を ユーザー定義。
-
適用価格の 選択：終値、始値、高値、安値、中央値、標準値、加重値。
-
最初のバーのSMAで初期化された標準的なEMA計算式による スムーズな計算。
-
軽量で効率的、独自のストラテジー用にカスタマイズも簡単。
📊 解釈方法
-
EMAは単純移動平均(SMA)に比べ、価格の変化に素早く 反応します。
-
価格がEMAの上に あるときは上昇トレンド、
EMAの下にある ときは下降トレンドの可能性があります。
-
以下のような戦略でよく使用されます：
- トレンドフォロー
- 移動平均のクロスオーバー（例えば、EMA 50がEMA 200をクロスオーバーする）。
⚙️ カスタマイズ
-
線の色と太 さをお好みに合わせて調整できます。
-
入力設定で適用価格と 期間を直接変更できます。
このインジケーターを使う理由
-
市場の方向性を素早く 特定するのに役立つ
-
高度な戦略の構成 要素となる
-
クリーンでシンプルなEMAを 求めるトレーダーに最適。
