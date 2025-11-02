この無料カスタムインジケーターは、 指数移動平均(EMA) を計算し、 MetaTrader 5チャート上に直接表示します。

EMAは、トレンドの識別や シグナル生成に 最も広く使用されているテクニカルツールの1つです。





特徴

EMAの期間を ユーザー定義。

適用価格の 選択：終値、始値、高値、安値、中央値、標準値、加重値。

最初のバーのSMAで初期化された標準的なEMA計算式による スムーズな計算。

軽量で効率的、独自のストラテジー用にカスタマイズも簡単。













📊 解釈方法

EMAは単純移動平均(SMA)に比べ、価格の変化に素早く 反応します。

価格がEMAの上に あるときは上昇トレンド、

EMAの下にある ときは下降トレンドの可能性があります。

以下のような戦略でよく使用されます： トレンドフォロー 移動平均のクロスオーバー （例えば、EMA 50がEMA 200をクロスオーバーする）。







⚙️ カスタマイズ

線の色と太 さをお好みに合わせて調整できます。

入力設定で適用価格と 期間を直接変更できます。





このインジケーターを使う理由

市場の方向性を素早く 特定するのに役立つ

高度な戦略の構成 要素となる

クリーンでシンプルなEMAを 求めるトレーダーに最適。







