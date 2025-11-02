Bu ücretsiz özel gösterge, Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) doğrudan MetaTrader 5 grafiğinde hesaplar ve görüntüler.

EMA, trend belirleme ve sinyal oluşturma için en yaygın kullanılan teknik araçlardan biridir.





Özellikler

EMA için kullanıcı tanımlı dönem.

Uygulanan fiyat seçimi: Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı.

İlk çubukların SMA'sı ile başlatılan standart EMA formülünü kullanarak sorunsuz hesaplama.

Hafif, verimli ve kendi stratejileriniz için özelleştirmesi kolay.













📊 Nasıl Yorumlanmalı

EMA, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile karşılaştırıldığında fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.

Fiyat EMA' nın üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendine işaret edebilir;

EMA' nın altında olduğunda, olası bir düşüş trendi.

Genellikle aşağıdaki gibi stratejilerde kullanılır: Trend takibi Hareketli ortalama geçişleri (örneğin, EMA 50'nin EMA 200'ü geçmesi).







⚙️ Özelleştirme

Çizgi rengini ve kalınlığını tercihinize göre ayarlayın.

Uygulanan fiyatı ve dönemi doğrudan giriş ayarlarından değiştirin.





Neden Bu Göstergeyi Kullanmalısınız?

Piyasa yönünün hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Gelişmiş stratejiler için bir yapı taşı olabilir.

Temiz ve basit bir EMA uygulaması isteyen tüccarlar için mükemmeldir.







