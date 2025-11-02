Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MT5 için Özel Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 51
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
EMA, trend belirleme ve sinyal oluşturma için en yaygın kullanılan teknik araçlardan biridir.
Özellikler
-
EMA için kullanıcı tanımlı dönem.
-
Uygulanan fiyat seçimi: Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı.
-
İlk çubukların SMA'sı ile başlatılan standart EMA formülünü kullanarak sorunsuz hesaplama.
-
Hafif, verimli ve kendi stratejileriniz için özelleştirmesi kolay.
📊 Nasıl Yorumlanmalı
-
EMA, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile karşılaştırıldığında fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.
-
Fiyat EMA' nın üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendine işaret edebilir;
EMA' nın altında olduğunda, olası bir düşüş trendi.
-
Genellikle aşağıdaki gibi stratejilerde kullanılır:
- Trend takibi
- Hareketli ortalama geçişleri (örneğin, EMA 50'nin EMA 200'ü geçmesi).
⚙️ Özelleştirme
-
Çizgi rengini ve kalınlığını tercihinize göre ayarlayın.
-
Uygulanan fiyatı ve dönemi doğrudan giriş ayarlarından değiştirin.
Neden Bu Göstergeyi Kullanmalısınız?
-
Piyasa yönünün hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.
-
Gelişmiş stratejiler için bir yapı taşı olabilir.
-
Temiz ve basit bir EMA uygulaması isteyen tüccarlar için mükemmeldir.
MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/64378
Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.UltraRSI
Bu gösterge, RSI teknik göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının analizine dayanır.
Derlenen yürütülebilir dosya grafiğe sürüklendiğinde grafikteki tüm nesneleri silecektirGeçmiş Regresyon Sapması
Kanal trend göstergesi.