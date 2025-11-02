Kod TabanıBölümler
Göstergeler

MT5 için Özel Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Tiago Azevedo Amorim Martins
Görüntülemeler:
51
Derecelendirme:
(2)
Yayınlandı:
Bu ücretsiz özel gösterge, Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) doğrudan MetaTrader 5 grafiğinde hesaplar ve görüntüler.

EMA, trend belirleme ve sinyal oluşturma için en yaygın kullanılan teknik araçlardan biridir.


Özellikler

  • EMA için kullanıcı tanımlı dönem.

  • Uygulanan fiyat seçimi: Kapanış, Açılış, Yüksek, Düşük, Medyan, Tipik, Ağırlıklı.

  • İlk çubukların SMA'sı ile başlatılan standart EMA formülünü kullanarak sorunsuz hesaplama.

  • Hafif, verimli ve kendi stratejileriniz için özelleştirmesi kolay.


Gösterge Görüntüsü


📊 Nasıl Yorumlanmalı

  • EMA, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile karşılaştırıldığında fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.

  • Fiyat EMA' nın üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendine işaret edebilir;
    EMA' nın altında olduğunda, olası bir düşüş trendi.

  • Genellikle aşağıdaki gibi stratejilerde kullanılır:

    1. Trend takibi
    2. Hareketli ortalama geçişleri (örneğin, EMA 50'nin EMA 200'ü geçmesi).

Gösterge Ayarları


⚙️ Özelleştirme

  • Çizgi rengini ve kalınlığını tercihinize göre ayarlayın.

  • Uygulanan fiyatı ve dönemi doğrudan giriş ayarlarından değiştirin.

Costumize Görselleştirme


Neden Bu Göstergeyi Kullanmalısınız?

  • Piyasa yönünün hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

  • Gelişmiş stratejiler için bir yapı taşı olabilir.

  • Temiz ve basit bir EMA uygulaması isteyen tüccarlar için mükemmeldir.



    MetaQuotes Ltd tarafından Portekizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/pt/code/64378

