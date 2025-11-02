코드베이스섹션
MT5용 사용자 지정 지수이동평균(EMA) 인디케이터 - MetaTrader 5용 지표

Tiago Azevedo Amorim Martins
13
게시됨:
CustomEMA.mq5 (6.88 KB) 조회
이 무료 사용자 지정 인디케이터는 지수이동평균(EMA) 을 계산하여 메타트레이더 5 차트에 직접 표시합니다.

EMA는 추세 식별신호 생성에 가장 널리 사용되는 기술 도구 중 하나입니다.


특징

  • EMA에 대한 사용자 정의 기간.

  • 적용 가격 선택: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반, 가중치.

  • 첫 번째 막대의 SMA로 초기화된 표준 EMA 공식을 사용하여 부드럽게 계산합니다.

  • 가볍고 효율적이며 나만의 전략에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.


표시기 이미지


📊 해석 방법

  • EMA는 단순이동평균(SMA)에 비해 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.

  • 가격이 EMA 위에 있으면 상승 추세를,
    아래에 있으면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

  • 다음과 같은 전략에 자주 사용됩니다:

    1. 추세 추종
    2. 이동평균 크로스오버 (예: EMA 50이 EMA 200을 교차).

표시기 설정


⚙️ 사용자 지정

  • 원하는 대로 선 색상과 두께를 조정합니다.

  • 입력 설정에서 적용 가격과 기간을 직접 수정합니다.

비주얼리제이션 의상화


왜 이 표시기를 사용하나요?

  • 시장 방향을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.

  • 고급 전략의 기본이 될 수 있습니다.

  • 깔끔하고 간단한 EMA 구현을 원하는 트레이더에게 적합합니다.



    MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
    원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/64378

