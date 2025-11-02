이 무료 사용자 지정 인디케이터는 지수이동평균(EMA) 을 계산하여 메타트레이더 5 차트에 직접 표시합니다.

EMA는 추세 식별 및 신호 생성에 가장 널리 사용되는 기술 도구 중 하나입니다.





특징

EMA에 대한 사용자 정의 기간.

적용 가격 선택: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반, 가중치.

첫 번째 막대의 SMA로 초기화된 표준 EMA 공식을 사용하여 부드럽게 계산합니다.

가볍고 효율적이며 나만의 전략에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.













📊 해석 방법

EMA는 단순이동평균(SMA)에 비해 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.

가격이 EMA 위에 있으면 상승 추세를,

아래에 있으면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

다음과 같은 전략에 자주 사용됩니다: 추세 추종 이동평균 크로스오버 (예: EMA 50이 EMA 200을 교차).







⚙️ 사용자 지정

원하는 대로 선 색상과 두께를 조정합니다.

입력 설정에서 적용 가격과 기간을 직접 수정합니다.





왜 이 표시기를 사용하나요?

시장 방향을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.

고급 전략의 기본이 될 수 있습니다.

깔끔하고 간단한 EMA 구현을 원하는 트레이더에게 적합합니다.







