당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
MT5용 사용자 지정 지수이동평균(EMA) 인디케이터 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 13
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
EMA는 추세 식별 및 신호 생성에 가장 널리 사용되는 기술 도구 중 하나입니다.
특징
-
EMA에 대한 사용자 정의 기간.
-
적용 가격 선택: 종가, 시가, 고가, 저가, 중앙값, 일반, 가중치.
-
첫 번째 막대의 SMA로 초기화된 표준 EMA 공식을 사용하여 부드럽게 계산합니다.
-
가볍고 효율적이며 나만의 전략에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
📊 해석 방법
-
EMA는 단순이동평균(SMA)에 비해 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.
-
가격이 EMA 위에 있으면 상승 추세를,
아래에 있으면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.
-
다음과 같은 전략에 자주 사용됩니다:
- 추세 추종
- 이동평균 크로스오버 (예: EMA 50이 EMA 200을 교차).
⚙️ 사용자 지정
-
원하는 대로 선 색상과 두께를 조정합니다.
-
입력 설정에서 적용 가격과 기간을 직접 수정합니다.
왜 이 표시기를 사용하나요?
-
시장 방향을 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.
-
고급 전략의 기본이 될 수 있습니다.
-
깔끔하고 간단한 EMA 구현을 원하는 트레이더에게 적합합니다.
MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/64378
이 지표는 기술 지표인 WPR(래리 윌리엄스 퍼센트 범위)의 수치와 여러 신호 라인의 분석을 기반으로 합니다.UltraRSI
이 지표는 RSI 기술 지표의 판독값과 여러 신호 라인의 분석을 기반으로 합니다.
컴파일된 실행 파일을 차트에 드래그하면 차트에 있는 모든 개체가 삭제됩니다.EQUILIBRIUM-2011
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).