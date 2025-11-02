Unisciti alla nostra fan page
Indicatore personalizzato della media mobile esponenziale (EMA) per MT5 - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance
L'EMA è uno degli strumenti tecnici più utilizzati per l'identificazione delle tendenze e la generazione di segnali.
Caratteristiche
-
Periodo definito dall'utente per l'EMA.
-
Scelta del prezzo applicato: Chiusura, Apertura, Alto, Basso, Mediana, Tipico, Ponderato.
-
Calcolo fluido grazie alla formula EMA standard, inizializzata con una SMA delle prime barre.
-
Leggero, efficiente e facile da personalizzare per le proprie strategie.
📊 Come interpretare
-
L'EMA reagisce più velocemente alle variazioni di prezzo rispetto alla media mobile semplice (SMA).
-
Quando il prezzo è al di sopra dell'EMA, può indicare una tendenza al rialzo;
quando è al di sotto dell'EMA, una possibile tendenza al ribasso.
-
Viene spesso utilizzata in strategie quali:
- Trend-following
- Crossover di medie mobili (ad esempio, EMA 50 che incrocia EMA 200).
⚙️ Personalizzazione
-
Regolate il colore e lo spessore delle linee in base alle vostre preferenze.
-
Modificare il prezzo e il periodo applicati direttamente nelle impostazioni di input.
Perché utilizzare questo indicatore?
-
Aiuta a identificare rapidamente la direzione del mercato.
-
Può essere un elemento costitutivo di strategie avanzate.
-
Perfetto per i trader che desiderano un'implementazione pulita e semplice dell'EMA.
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/64378
