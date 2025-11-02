CodeBaseSezioni
Indicatori

Indicatore personalizzato della media mobile esponenziale (EMA) per MT5 - indicatore per MetaTrader 5

Tiago Azevedo Amorim Martins
Visualizzazioni:
14
Pubblicato:
Questo indicatore personalizzato gratuito calcola e visualizza la media mobile esponenziale (EMA) direttamente sul grafico della MetaTrader 5.

L'EMA è uno degli strumenti tecnici più utilizzati per l'identificazione delle tendenze e la generazione di segnali.


Caratteristiche

  • Periodo definito dall'utente per l'EMA.

  • Scelta del prezzo applicato: Chiusura, Apertura, Alto, Basso, Mediana, Tipico, Ponderato.

  • Calcolo fluido grazie alla formula EMA standard, inizializzata con una SMA delle prime barre.

  • Leggero, efficiente e facile da personalizzare per le proprie strategie.


Immagine dell'indicatore


📊 Come interpretare

  • L'EMA reagisce più velocemente alle variazioni di prezzo rispetto alla media mobile semplice (SMA).

  • Quando il prezzo è al di sopra dell'EMA, può indicare una tendenza al rialzo;
    quando è al di sotto dell'EMA, una possibile tendenza al ribasso.

  • Viene spesso utilizzata in strategie quali:

    1. Trend-following
    2. Crossover di medie mobili (ad esempio, EMA 50 che incrocia EMA 200).

Impostazioni dell'indicatore


⚙️ Personalizzazione

  • Regolate il colore e lo spessore delle linee in base alle vostre preferenze.

  • Modificare il prezzo e il periodo applicati direttamente nelle impostazioni di input.

Visualizzazione Costumize


Perché utilizzare questo indicatore?

  • Aiuta a identificare rapidamente la direzione del mercato.

  • Può essere un elemento costitutivo di strategie avanzate.

  • Perfetto per i trader che desiderano un'implementazione pulita e semplice dell'EMA.



    Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/64378

