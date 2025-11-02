CodeBaseSections
Indicateurs

Indicateur de moyenne mobile exponentielle (EMA) personnalisé pour MT5 - indicateur pour MetaTrader 5

Cet indicateur personnalisé gratuit calcule et affiche la moyenne mobile exponentielle (EMA) directement sur le graphique de MetaTrader 5.

L'EMA est l'un des outils techniques les plus utilisés pour l'identification des tendances et la génération de signaux.


Caractéristiques

  • Période définie par l'utilisateur pour l'EMA.

  • Choix du prix appliqué: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

  • Calcul en douceur à l'aide de la formule EMA standard, initialisée avec une SMA des premières barres.

  • Léger, efficace et facile à personnaliser pour vos propres stratégies.


Image de l'indicateur


📊 Comment interpréter

  • L'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la moyenne mobile simple (SMA).

  • Lorsque le cours est supérieur à l'EMA, cela peut indiquer une tendance haussière ;
    lorsqu'il est inférieur à l'EMA, une possible tendance baissière.

  • Souvent utilisée dans des stratégies telles que :

    1. le suivi de tendance
    2. Les croisements de moyennes mobiles (par exemple, l'EMA 50 croise l'EMA 200).

Réglages de l'indicateur


⚙️ Personnalisation

  • Ajustez la couleur et l'épaisseur de la ligne selon vos préférences.

  • Modifiez le prix et la période appliqués directement dans les paramètres de saisie.

Visualisation de Costumize


Pourquoi utiliser cet indicateur ?

  • Permet d'identifier rapidement la direction du marché.

  • Peut servir de base à des stratégies avancées.

  • Parfait pour les traders qui souhaitent une implémentation simple et claire de l'EMA.



    Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/pt/code/64378

    UltraWPR UltraWPR

    Cet indicateur est basé sur la lecture de l'indicateur technique WPR (Larry Williams' Percent Range) et l'analyse de ses nombreuses lignes de signal.

    UltraRSI UltraRSI

    Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique RSI et l'analyse de ses multiples lignes de signal.

    Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

    Il supprimera tous les objets du graphique lorsque l'exécutable compilé sera déplacé sur le graphique.

    Régression passée déviée Régression passée déviée

    Indicateur de tendance du canal.