Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Indicateur de moyenne mobile exponentielle (EMA) personnalisé pour MT5 - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 101
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
L'EMA est l'un des outils techniques les plus utilisés pour l'identification des tendances et la génération de signaux.
Caractéristiques
-
Période définie par l'utilisateur pour l'EMA.
-
Choix du prix appliqué: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.
-
Calcul en douceur à l'aide de la formule EMA standard, initialisée avec une SMA des premières barres.
-
Léger, efficace et facile à personnaliser pour vos propres stratégies.
📊 Comment interpréter
-
L'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la moyenne mobile simple (SMA).
-
Lorsque le cours est supérieur à l'EMA, cela peut indiquer une tendance haussière ;
lorsqu'il est inférieur à l'EMA, une possible tendance baissière.
-
Souvent utilisée dans des stratégies telles que :
- le suivi de tendance
- Les croisements de moyennes mobiles (par exemple, l'EMA 50 croise l'EMA 200).
⚙️ Personnalisation
-
Ajustez la couleur et l'épaisseur de la ligne selon vos préférences.
-
Modifiez le prix et la période appliqués directement dans les paramètres de saisie.
Pourquoi utiliser cet indicateur ?
-
Permet d'identifier rapidement la direction du marché.
-
Peut servir de base à des stratégies avancées.
-
Parfait pour les traders qui souhaitent une implémentation simple et claire de l'EMA.
Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/pt/code/64378
Cet indicateur est basé sur la lecture de l'indicateur technique WPR (Larry Williams' Percent Range) et l'analyse de ses nombreuses lignes de signal.UltraRSI
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique RSI et l'analyse de ses multiples lignes de signal.
Il supprimera tous les objets du graphique lorsque l'exécutable compilé sera déplacé sur le graphique.Régression passée déviée
Indicateur de tendance du canal.