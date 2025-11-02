Cet indicateur personnalisé gratuit calcule et affiche la moyenne mobile exponentielle (EMA) directement sur le graphique de MetaTrader 5.

L'EMA est l'un des outils techniques les plus utilisés pour l'identification des tendances et la génération de signaux.





Caractéristiques

Période définie par l'utilisateur pour l'EMA.

Choix du prix appliqué: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

Calcul en douceur à l'aide de la formule EMA standard, initialisée avec une SMA des premières barres.

Léger, efficace et facile à personnaliser pour vos propres stratégies.













📊 Comment interpréter

L'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la moyenne mobile simple (SMA).

Lorsque le cours est supérieur à l'EMA, cela peut indiquer une tendance haussière ;

lorsqu'il est inférieur à l'EMA, une possible tendance baissière.

Souvent utilisée dans des stratégies telles que : le suivi de tendance Les croisements de moyennes mobiles (par exemple, l'EMA 50 croise l'EMA 200).







⚙️ Personnalisation

Ajustez la couleur et l'épaisseur de la ligne selon vos préférences.

Modifiez le prix et la période appliqués directement dans les paramètres de saisie.





Pourquoi utiliser cet indicateur ?

Permet d'identifier rapidement la direction du marché.

Peut servir de base à des stratégies avancées.

Parfait pour les traders qui souhaitent une implémentation simple et claire de l'EMA.







