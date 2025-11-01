コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle Move - MetaTrader 5のためのインディケータ

Duy Van Nguy
ビュー:
66
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
主な特徴

  • デュアル表示： 自動的にピップス（ローソク足の下）とパーセンテージ（ローソク足の上）の両方で価格の変化を計算し、表示します。

  • 2つの計測モード

    • Close-to-Close（デフォルト）： 現在のローソク足の終値と直前のローソク足の終値を比較し、ローソク間のボラティリティを計測します。

    • Close-to-Open： 同じローソク足の終値と始値を比較し、ローソク足の大きさを計測します。

  • 柔軟なカスタマイズ： 利益/損失の色を簡単に変更し、最小ピップしきい値 ( PipsLimit ) を設定して、重要でない動きをフィルタリングします。

  • パフォーマンスの最適化： 処理するヒストリカルバー数を制限 ( MaxBars ) し、インディケータがスムーズに動作するようにします。

入力パラメータ

  • CloseToClose : 前のローソク足と比較する場合はtrueを、現在のローソク足を計測する場合はfalseを設定します。

  • PipsLimit : ローソク足がこのpips数以上動いた場合のみ情報を表示します。

  • DisplayLossColor : 値下がり時の色。

  • DisplayGainColor : 値上がりを表す色。

  • MaxBars : インジケーターが計算する過去のバーの最大数。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64360

価格/出来高インジケーター 価格/出来高インジケーター

機械学習用のシンプルなチップのひとつ

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

ローカル高値とローカル安値をボラティリティ調整済みラインで計算するチャンネル

MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ

このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。