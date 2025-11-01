買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。

ローカル高値とローカル安値をボラティリティ調整済みラインで計算するチャンネル

このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。