Candle Move - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 66
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
主な特徴
-
デュアル表示： 自動的にピップス（ローソク足の下）とパーセンテージ（ローソク足の上）の両方で価格の変化を計算し、表示します。
-
2つの計測モード
-
Close-to-Close（デフォルト）： 現在のローソク足の終値と直前のローソク足の終値を比較し、ローソク間のボラティリティを計測します。
-
Close-to-Open： 同じローソク足の終値と始値を比較し、ローソク足の大きさを計測します。
-
-
柔軟なカスタマイズ： 利益/損失の色を簡単に変更し、最小ピップしきい値 ( PipsLimit ) を設定して、重要でない動きをフィルタリングします。
-
パフォーマンスの最適化： 処理するヒストリカルバー数を制限 ( MaxBars ) し、インディケータがスムーズに動作するようにします。
入力パラメータ
-
CloseToClose : 前のローソク足と比較する場合はtrueを、現在のローソク足を計測する場合はfalseを設定します。
-
PipsLimit : ローソク足がこのpips数以上動いた場合のみ情報を表示します。
-
DisplayLossColor : 値下がり時の色。
-
DisplayGainColor : 値上がりを表す色。
-
MaxBars : インジケーターが計算する過去のバーの最大数。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64360
