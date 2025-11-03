無料でロボットをダウンロードする方法を見る
コピアマシンMT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
機能
- プログラムはマスターとスレーブの2つのモードで動作します。
- 異なる業者の取引を1つのスレーブ口座にコピーできます。
- ストップロスとテイクプロフィットのコピーを有効/無効にできます。
- 未決注文のコピーの有効/無効を 設定できます。
- 他のExpert Advisorがある場合でも競合のない操作
- 接尾辞と接頭辞を持つ口座のサポート
- 取引方向の変更が可能
- 取引は、残高に比例する数量、固定数量、およびサプライヤーの数量でコピーできます。
- 条件を設定することができます：下位口座の価格がサプライヤーの価格から指定された値だけ乖離したときに取引を開始します。
動作原理
- サプライヤー口座の端末とスレーブ口座の端末を同時に開く必要があります。
- サプライヤー口座の端末では、Expert AdvisorをWorkMode=Masterモードに設定し、パネルのONボタンを押します。
- 従 属 口 座 の 端 末 で Expert Advisor を WorkMode=Slave モ ー ド に 設 定 し 、パ ネ ル 上 で プ ロ バ イ ダ ー 口 座 を 選 択 し 、ト レ ー ド の コ ピ ー に 必 要 な オ プ シ ョ ン を 選 択 し て オ ン ボ タ ン を 押 し ま す 。
- 上記の操作を行うと、プロバイダー口座の取引がサブ口座にコピーされます。
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
コンパイルされた実行ファイルをチャート上にドラッグすると、チャート上のすべてのオブジェクトが削除される。MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ
このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。
Trap News MT5
トラップニュース用スクリプトBabi Ngepet
エキスパートアドバイザーBabi ngepetのコードを共有します。