ポケットに対して
エキスパート

コピアマシンMT5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

機能

  • プログラムはマスターとスレーブの2つのモードで動作します。
  • 異なる業者の取引を1つのスレーブ口座にコピーできます。
  • ストップロスとテイクプロフィットのコピーを有効/無効にできます。
  • 未決注文のコピーの有効/無効を 設定できます。
  • 他のExpert Advisorがある場合でも競合のない操作
  • 接尾辞と接頭辞を持つ口座のサポート
  • 取引方向の変更が可能
  • 取引は、残高に比例する数量、固定数量、およびサプライヤーの数量でコピーできます。
  • 条件を設定することができます：下位口座の価格がサプライヤーの価格から指定された値だけ乖離したときに取引を開始します。

動作原理

  • サプライヤー口座の端末とスレーブ口座の端末を同時に開く必要があります。
  • サプライヤー口座の端末では、Expert AdvisorをWorkMode=Masterモードに設定し、パネルのONボタンを押します。
  • 従 属 口 座 の 端 末 で Expert Advisor を WorkMode=Slave モ ー ド に 設 定 し 、パ ネ ル 上 で プ ロ バ イ ダ ー 口 座 を 選 択 し 、ト レ ー ド の コ ピ ー に 必 要 な オ プ シ ョ ン を 選 択 し て オ ン ボ タ ン を 押 し ま す 。
  • 上記の操作を行うと、プロバイダー口座の取引がサブ口座にコピーされます。




