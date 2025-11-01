コードベースセクション
Conor Mcnamara | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
このインディケータは、ドンチアン・チャネルに似ていますが、ボラティリティを 考慮した実験的なインディケータです。線は極端な高値と安値を反映し、極端な高値と安値が見つかった指数の ATR 値でオフセットされます。これによって、ローソク足が触れないチャネル・ラインが生成されます。このチャネル・ラインは、ヒットされることが予想されないタイトなストップ・ロス価格の位置として使用できるため、これが本質的に良い部分です。理論的には、緑のラインは買いのタイトなストップロスの位置であり、赤いラインは売りのタイトなストップロスの位置です。これは、常に変化する可能性のある定性的な価格状況に基づいているため、取引判断のための独立したツールとして使用しないでください。チャネルライン自体はローソク足によって変更されることはありません。


ボラティリティ・ステップ・チャンネル

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64332

