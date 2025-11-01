私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Volatility Step Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 71
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、ドンチアン・チャネルに似ていますが、ボラティリティを 考慮した実験的なインディケータです。線は極端な高値と安値を反映し、極端な高値と安値が見つかった指数の ATR 値でオフセットされます。これによって、ローソク足が触れないチャネル・ラインが生成されます。このチャネル・ラインは、ヒットされることが予想されないタイトなストップ・ロス価格の位置として使用できるため、これが本質的に良い部分です。理論的には、緑のラインは買いのタイトなストップロスの位置であり、赤いラインは売りのタイトなストップロスの位置です。これは、常に変化する可能性のある定性的な価格状況に基づいているため、取引判断のための独立したツールとして使用しないでください。チャネルライン自体はローソク足によって変更されることはありません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64332
CandleMove - Pips & Percentage Movement Display チャート上にローソク足の値動きを直接表示することで、ローソク足の強弱を素早く判断できるビジュアルツールです。価格/出来高インジケーター
機械学習用のシンプルなチップのひとつ
このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
コンパイルされた実行ファイルをチャート上にドラッグすると、チャート上のすべてのオブジェクトが削除される。