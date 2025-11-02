CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。

用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道

将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象

KopierMaschine 是一款本地复制器，可在一台电脑上以任何方向复制不同 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户之间的交易，界面直观。