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指标

MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标 - MetaTrader 5脚本

Tiago Azevedo Amorim Martins
Tiago Azevedo Amorim Martins

Tiago Azevedo Amorim Martins

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我是一名专注于算法交易系统开发的程序员，主要为 MetaTrader 5 和 Python 环境构建稳定、高效的自动化交易解决方案。
我为交易者和投资者提供以下开发服务：
开发服务：
• 开发 Expert Advisor（自动交易机器人 / EA）
• 创建 自定义技术指标
• 将交易策略转化为 完整的自动化交易系统
• MQL5 与 Python 集成开发
• 连接 外部 API 和数据源（例如 Binance）
• 开发用于 数据分析、回测和算法交易研究 的工具
我的开发重点是 代码质量、执行效率和系统稳定性。
8 产品 1 代码
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已发布:
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该免费自定义指标可直接在 MetaTrader 5 图表上计算和显示指数移动平均线 (EMA)

EMA 是用于趋势识别信号生成的 最广泛的技术工具之一。


功能

  • 用户可自定义 EMA周期

  • 可选择应用价格收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值。

  • 使用标准 EMA 公式 进行平滑计算，并以第一条均线进行初始化。

  • 轻便、高效，易于为自己的策略定制。


指标图像


如何解读

  • 与简单移动平均线 (SMA) 相比，EMA对价格变化的 反应更快

  • 当价格高于 EMA 时，可能预示着上升趋势；
    ，当价格低于 EMA 时，可能预示着下降趋势。

  • 常用于以下策略

    1. 趋势跟踪
    2. 移动平均线交叉（如 EMA 50交叉 EMA 200）。

指示灯设置


⚙️ 自定义

  • 根据个人喜好调整线条颜色和粗细

  • 直接在输入设置中修改应用价格和周期

Costumize Visualisation


为什么使用该指标？

  • 有助于快速 识别市场方向

  • 可作为高级策略的基石

  • 非常适合想要简单明了地实施 EMA 的 交易者。



    由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
    原代码： https://www.mql5.com/pt/code/64378

    Volatility Step Channel Volatility Step Channel

    用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道

    Candle Move Candle Move

    CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。

    Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

    将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象

    KopierMaschineMT5 KopierMaschineMT5

    KopierMaschine 是一款本地复制器，可在一台电脑上以任何方向复制不同 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户之间的交易，界面直观。