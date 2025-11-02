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MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该免费自定义指标可直接在 MetaTrader 5 图表上计算和显示指数移动平均线 (EMA)。
EMA 是用于趋势识别 和信号生成的 最广泛的技术工具之一。
功能
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用户可自定义 EMA周期。
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可选择应用价格：收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值。
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使用标准 EMA 公式 进行平滑计算，并以第一条均线进行初始化。
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轻便、高效，易于为自己的策略定制。
如何解读
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与简单移动平均线 (SMA) 相比，EMA对价格变化的 反应更快。
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当价格高于 EMA 时，可能预示着上升趋势；
，当价格低于 EMA 时，可能预示着下降趋势。
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常用于以下策略
- 趋势跟踪
- 移动平均线交叉（如 EMA 50交叉 EMA 200）。
⚙️ 自定义
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根据个人喜好调整线条颜色和粗细。
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直接在输入设置中修改应用价格和周期。
为什么使用该指标？
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有助于快速 识别市场方向。
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可作为高级策略的基石。
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非常适合想要简单明了地实施 EMA 的 交易者。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/64378
Volatility Step Channel
用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道Candle Move
CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象KopierMaschineMT5
KopierMaschine 是一款本地复制器，可在一台电脑上以任何方向复制不同 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户之间的交易，界面直观。