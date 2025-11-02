und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5 - Indikator für den MetaTrader 5
Der EMA ist eines der am weitesten verbreiteten technischen Instrumente zur Trenderkennung und Signalgenerierung.
Eigenschaften
-
Benutzerdefinierter Zeitraum für den EMA.
-
Auswahl des verwendeten Preises: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.
-
Reibungslose Berechnung mit der Standard-EMA-Formel, initialisiert mit einem SMA der ersten Balken.
-
Leicht, effizient und einfach für Ihre eigenen Strategien anzupassen.
📊 Wie zu interpretieren
-
Der EMA reagiert schneller auf Kursänderungen als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA).
-
Wenn der Kurs über dem EMA liegt, kann dies auf einen Aufwärtstrend hindeuten;
wenn er unter dem EMA liegt, auf einen möglichen Abwärtstrend.
-
Wird oft in Strategien wie den folgenden verwendet:
- Trendfolgestrategien
- Überkreuzungen von gleitenden Durchschnitten (z. B. EMA 50, der den EMA 200 kreuzt).
⚙️ Anpassung
-
Passen Sie die Linienfarbe und -stärke nach Ihren Wünschen an.
-
Ändern Sie den angewandten Preis und den Zeitraum direkt in den Eingabeeinstellungen.
Warum diesen Indikator verwenden?
-
Hilft, die Marktrichtung schnell zu erkennen.
-
Kann ein Baustein für fortgeschrittene Strategien sein.
-
Perfekt für Trader, die eine saubere und einfache EMA-Implementierung wünschen.
