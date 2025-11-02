CodeBaseKategorien
Indikatoren

Benutzerdefinierter Exponential Moving Average (EMA) Indikator für MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Tiago Azevedo Amorim Martins
Veröffentlicht:
Dieser kostenlose benutzerdefinierte Indikator berechnet und zeigt den Exponential Moving Average (EMA) direkt auf dem MetaTrader 5-Chart an.

Der EMA ist eines der am weitesten verbreiteten technischen Instrumente zur Trenderkennung und Signalgenerierung.


Eigenschaften

  • Benutzerdefinierter Zeitraum für den EMA.

  • Auswahl des verwendeten Preises: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

  • Reibungslose Berechnung mit der Standard-EMA-Formel, initialisiert mit einem SMA der ersten Balken.

  • Leicht, effizient und einfach für Ihre eigenen Strategien anzupassen.


Indikatorbild


📊 Wie zu interpretieren

  • Der EMA reagiert schneller auf Kursänderungen als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA).

  • Wenn der Kurs über dem EMA liegt, kann dies auf einen Aufwärtstrend hindeuten;
    wenn er unter dem EMA liegt, auf einen möglichen Abwärtstrend.

  • Wird oft in Strategien wie den folgenden verwendet:

    1. Trendfolgestrategien
    2. Überkreuzungen von gleitenden Durchschnitten (z. B. EMA 50, der den EMA 200 kreuzt).

Indikator-Einstellungen


⚙️ Anpassung

  • Passen Sie die Linienfarbe und -stärke nach Ihren Wünschen an.

  • Ändern Sie den angewandten Preis und den Zeitraum direkt in den Eingabeeinstellungen.

Costumize Visualisierung


Warum diesen Indikator verwenden?

  • Hilft, die Marktrichtung schnell zu erkennen.

  • Kann ein Baustein für fortgeschrittene Strategien sein.

  • Perfekt für Trader, die eine saubere und einfache EMA-Implementierung wünschen.



    Übersetzt aus dem Portugiesischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalartikel: https://www.mql5.com/pt/code/64378

