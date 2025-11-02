Dieser kostenlose benutzerdefinierte Indikator berechnet und zeigt den Exponential Moving Average (EMA) direkt auf dem MetaTrader 5-Chart an.

Der EMA ist eines der am weitesten verbreiteten technischen Instrumente zur Trenderkennung und Signalgenerierung.





Eigenschaften

Benutzerdefinierter Zeitraum für den EMA.

Auswahl des verwendeten Preises: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

Reibungslose Berechnung mit der Standard-EMA-Formel, initialisiert mit einem SMA der ersten Balken.

Leicht, effizient und einfach für Ihre eigenen Strategien anzupassen.













📊 Wie zu interpretieren

Der EMA reagiert schneller auf Kursänderungen als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA).

Wenn der Kurs über dem EMA liegt, kann dies auf einen Aufwärtstrend hindeuten;

wenn er unter dem EMA liegt, auf einen möglichen Abwärtstrend.

Wird oft in Strategien wie den folgenden verwendet: Trendfolgestrategien Überkreuzungen von gleitenden Durchschnitten (z. B. EMA 50, der den EMA 200 kreuzt).







⚙️ Anpassung

Passen Sie die Linienfarbe und -stärke nach Ihren Wünschen an.

Ändern Sie den angewandten Preis und den Zeitraum direkt in den Eingabeeinstellungen.





Warum diesen Indikator verwenden?

Hilft, die Marktrichtung schnell zu erkennen.

Kann ein Baustein für fortgeschrittene Strategien sein.

Perfekt für Trader, die eine saubere und einfache EMA-Implementierung wünschen.







