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Пользовательский индикатор экспоненциальной скользящей средней (EMA) для MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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EMA является одним из наиболее широко используемых технических инструментов для определения тренда и генерации сигналов.
Особенности
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Определяемый пользователем период для EMA.
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Выбор применяемой цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.
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Плавный расчет по стандартной формуле EMA, инициализированной SMA первых баров.
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Легкий, эффективный и легко настраиваемый для ваших собственных стратегий.
📊 Как интерпретировать
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EMA быстрее реагирует на изменения цены по сравнению с простой скользящей средней (SMA).
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Когда цена находится выше EMA, это может указывать на восходящий тренд;
когда ниже EMA- на возможный нисходящий тренд.
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Часто используется в таких стратегиях, как:
- следование за трендом .
- Пересечение скользящих средних (например, EMA 50 пересекает EMA 200).
⚙️ Настройка
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Настройте цвет и толщину линии в соответствии с вашими предпочтениями.
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Измените применяемую цену и период непосредственно в настройках ввода.
Почему стоит использовать этот индикатор?
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Помогает быстро определить направление движения рынка.
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Может стать строительным блоком для продвинутых стратегий.
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Идеально подходит для трейдеров, которым нужна чистая и простая реализация EMA.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/64378
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