Канал, который рассчитывает локальные максимумы и локальные минимумы с помощью линий с поправкой на волатильность

CandleMove - отображение движения в пунктах и процентах Визуальный инструмент, который поможет вам быстро оценить силу каждой свечи, отображая изменение ее цены прямо на графике.