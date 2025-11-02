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Индикаторы

Пользовательский индикатор экспоненциальной скользящей средней (EMA) для MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Tiago Azevedo Amorim Martins
Tiago Azevedo Amorim Martins

Tiago Azevedo Amorim Martins

5 (1)
Разработчик алгоритмической торговли, специализирующийся на создании автоматизированных торговых систем для MetaTrader 5 и Python.
Основные направления работы:
• Разработка Expert Advisor (торговых роботов) для MT5
• Создание пользовательских индикаторов
8 продуктов 1 код
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Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Этот бесплатный пользовательский индикатор рассчитывает и отображает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) непосредственно на графике MetaTrader 5.

EMA является одним из наиболее широко используемых технических инструментов для определения тренда и генерации сигналов.


Особенности

  • Определяемый пользователем период для EMA.

  • Выбор применяемой цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

  • Плавный расчет по стандартной формуле EMA, инициализированной SMA первых баров.

  • Легкий, эффективный и легко настраиваемый для ваших собственных стратегий.


Изображение индикатора


📊 Как интерпретировать

  • EMA быстрее реагирует на изменения цены по сравнению с простой скользящей средней (SMA).

  • Когда цена находится выше EMA, это может указывать на восходящий тренд;
    когда ниже EMA- на возможный нисходящий тренд.

  • Часто используется в таких стратегиях, как:

    1. следование за трендом .
    2. Пересечение скользящих средних (например, EMA 50 пересекает EMA 200).

Настройки индикатора


⚙️ Настройка

  • Настройте цвет и толщину линии в соответствии с вашими предпочтениями.

  • Измените применяемую цену и период непосредственно в настройках ввода.

Визуализация Costumize


Почему стоит использовать этот индикатор?

  • Помогает быстро определить направление движения рынка.

  • Может стать строительным блоком для продвинутых стратегий.

  • Идеально подходит для трейдеров, которым нужна чистая и простая реализация EMA.



    Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/64378

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