無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 60
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートにオブジェクトが散らかっている場合、チャート全体を削除して別のチャートを読み込むことなく、新たにチャートの作成に取りかかりたいことがある。
つまり、スクリプトをチャートにドラッグして、それを消去するのが効率的かもしれない。オブジェクトの "clear "や "cls "のようなものだ。
MQL5/Scriptsに 置く必要がある。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/49993
MT5用カスタム指数移動平均(EMA)インディケータ
このインディケータは、指数移動平均(EMA)を計算し、MetaTrader 5のチャートに表示します。 期間は完全にカスタマイズ可能です。 適用価格(終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値)を選択できます。 最初のバーのSMAから初期化された標準的なEMA式を使用します。 スタンドアローンのテクニカル分析ツールとして、またはトレンドフォローや移動平均クロスオーバー戦略の自動売買システムに統合して使用できます。Volatility Step Channel
ローカル高値とローカル安値をボラティリティ調整済みラインで計算するチャンネル
コピアマシンMT5
KopierMaschineは、異なるMetaTrader 4とMetaTrader 5口座間の取引を、直感的なインターフェイスで1台のコンピュータにある任意の方向にローカルコピーします。Trap News MT5
トラップニュース用スクリプト