チャートにオブジェクトが散らかっている場合、チャート全体を削除して別のチャートを読み込むことなく、新たにチャートの作成に取りかかりたいことがある。

つまり、スクリプトをチャートにドラッグして、それを消去するのが効率的かもしれない。オブジェクトの "clear "や "cls "のようなものだ。

MQL5/Scriptsに 置く必要がある。