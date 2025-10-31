無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - MetaTrader 5のためのインディケータ
特徴
- カスタマイズ可能なRSIレベル（デフォルト：買われ過ぎは75、売られ過ぎは25）
- マルチタイムフレーム対応（M1～MN1）
- デュアルアラートシステム：ポップアップアラートとMT5モバイルアプリへのプッシュ通知
- 軽量で効率的 - チャートシンボルのみを監視
- チャート干渉なし - バックグラウンドで静かに動作
パラメーター
- タイムフレーム：RSIを監視するタイムフレームを選択 (デフォルトはM15)
- RSI_HIGH: 買われ過ぎアラートの上限値 (デフォルト75)
- RSI_LOW：売られ過ぎアラートの下限値 (デフォルト25)
- UseAlert: ポップアップアラートの有効化/無効化
- UseNotification（通知を使用するモバイルプッシュ通知の有効/無効
使用方法 RSIが極端なゾーンに入ると、このインディケータがアラートを発し、潜在的な反転の機会を捉えるのに役立ちます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64312
