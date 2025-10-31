コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - MetaTrader 5のためのインディケータ

Duy Van Nguy
ビュー:
69
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
特徴

  • カスタマイズ可能なRSIレベル（デフォルト：買われ過ぎは75、売られ過ぎは25）
  • マルチタイムフレーム対応（M1～MN1）
  • デュアルアラートシステム：ポップアップアラートとMT5モバイルアプリへのプッシュ通知
  • 軽量で効率的 - チャートシンボルのみを監視
  • チャート干渉なし - バックグラウンドで静かに動作


パラメーター

  • タイムフレーム：RSIを監視するタイムフレームを選択 (デフォルトはM15)
  • RSI_HIGH: 買われ過ぎアラートの上限値 (デフォルト75)
  • RSI_LOW：売られ過ぎアラートの下限値 (デフォルト25)
  • UseAlert: ポップアップアラートの有効化/無効化
  • UseNotification（通知を使用するモバイルプッシュ通知の有効/無効

使用方法 RSIが極端なゾーンに入ると、このインディケータがアラートを発し、潜在的な反転の機会を捉えるのに役立ちます。


