無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 93
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Expert Advisor で使用されるすべての関数は、ImportantFunctions.mqh インクルードファイルにあります。
2つのExpert Advisorがあり、どちらも移動平均線を価格が横切ったことをエントリーシグナルとしています。
どのEAもライブ口座で使用することはお勧めしません。
単純移動平均EA 入力
- MAPeriod：移動平均の期間。
- LotSize: ロットサイズ：取引に使用するロットサイズ。
- TPPoints: 利食いポイント：利食いポイント。
- SLPoints: 損切りポイント：損切りポイント。
マーチンゲール入力の移動平均EA：
- MAPeriod：移動平均インディケータの期間。
- StartLot: 最初の取引に使用するロットサイズ。
- MaxLot: 最大ロットサイズ。StartingLotは、この値まで増やすことができます。
- TPPoints: 利食いポイント：利食いポイント。この値は損失後に増加します。
- SLPoints：損切りポイント。これは損失後に増加します。
- LotMultiplier：ロットサイズがまだ MaxLot に達していない場合、損失後にこの値が掛けられます。
- TPMultiplier：テイクプロフィット（利益確定）とストップロス（損切り）の両方が損失後にこの値だけ増加し、ポジションサイジングだけでなく、より大きなTPのために回復のエッジを提供します。
このコードにはコメントが含まれており、YouTubeのビデオで必要なことをすべて説明しています。
お読みいただきありがとうございました！
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50198
MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqhパートIマルチタイムフレームバージョンは、開発者や収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。Screenshots with keyboard key press
キーボードの's'ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットをキャプチャする。
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector
買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。価格/出来高インジケーター
機械学習用のシンプルなチップのひとつ