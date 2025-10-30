



Expert Advisor で使用されるすべての関数は、ImportantFunctions.mqh インクルードファイルにあります。

2つのExpert Advisorがあり、どちらも移動平均線を価格が横切ったことをエントリーシグナルとしています。

どのEAもライブ口座で使用することはお勧めしません。

単純移動平均EA 入力

MAPeriod ：移動平均の期間。

：移動平均の期間。 LotSize: ロットサイズ ：取引に使用するロットサイズ。

：取引に使用するロットサイズ。 TPPoints: 利食いポイント ：利食いポイント。

：利食いポイント。 SLPoints: 損切りポイント：損切りポイント。

マーチンゲール入力の移動平均EA：

MAPeriod ：移動平均インディケータの期間。

：移動平均インディケータの期間。 StartLot : 最初の取引に使用するロットサイズ。

: 最初の取引に使用するロットサイズ。 MaxLot : 最大ロットサイズ。StartingLotは、この値まで増やすことができます。

: 最大ロットサイズ。StartingLotは、この値まで増やすことができます。 TPPoints: 利食いポイント ：利食いポイント。この値は損失後に増加します。

：利食いポイント。この値は損失後に増加します。 SLPoints ：損切りポイント。これは損失後に増加します。

：損切りポイント。これは損失後に増加します。 LotMultiplier ：ロットサイズがまだ MaxLot に達していない場合、損失後にこの値が掛けられます。

：ロットサイズがまだ MaxLot に達していない場合、損失後にこの値が掛けられます。 TPMultiplier：テイクプロフィット（利益確定）とストップロス（損切り）の両方が損失後にこの値だけ増加し、ポジションサイジングだけでなく、より大きなTPのために回復のエッジを提供します。

このコードにはコメントが含まれており、YouTubeのビデオで必要なことをすべて説明しています。

