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Индикаторы

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Особенности:

  • Настраиваемые уровни RSI (по умолчанию: 75 - перекупленность, 25 - перепроданность)
  • Поддержка нескольких таймфреймов (от M1 до MN1)
  • Двойная система оповещений: всплывающие оповещения и push-уведомления в мобильном приложении MT5
  • Легкий и эффективный - отслеживает только символ графика
  • Никакого вмешательства в график - работает тихо в фоновом режиме


Параметры:

  • Таймфрейм: Выберите, на каком таймфрейме отслеживать RSI (по умолчанию M15).
  • RSI_HIGH: Верхний порог для предупреждения о перекупленности (по умолчанию 75)
  • RSI_LOW: Нижний порог для предупреждения о перепроданности (по умолчанию 25)
  • UseAlert: Включить/выключить всплывающие оповещения
  • UseNotification: Включить/выключить мобильные push-уведомления

Использование: Прикрепите индикатор к любому графику, и он будет предупреждать вас, когда RSI войдет в экстремальные зоны, помогая вам поймать потенциальные возможности для разворота.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64312

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