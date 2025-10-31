Скользящие средние бесполезны. На самом деле, некоторые утверждают, что лучший способ потерять деньги для новичка - это стратегии пересечения MA-Price. Но возможно ли заставить их работать?

MovingAverages.mqh Часть I Доступна мультитаймфреймовая версия с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров бесплатно. Предложение на условиях. Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.