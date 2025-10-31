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RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
- Настраиваемые уровни RSI (по умолчанию: 75 - перекупленность, 25 - перепроданность)
- Поддержка нескольких таймфреймов (от M1 до MN1)
- Двойная система оповещений: всплывающие оповещения и push-уведомления в мобильном приложении MT5
- Легкий и эффективный - отслеживает только символ графика
- Никакого вмешательства в график - работает тихо в фоновом режиме
Параметры:
- Таймфрейм: Выберите, на каком таймфрейме отслеживать RSI (по умолчанию M15).
- RSI_HIGH: Верхний порог для предупреждения о перекупленности (по умолчанию 75)
- RSI_LOW: Нижний порог для предупреждения о перепроданности (по умолчанию 25)
- UseAlert: Включить/выключить всплывающие оповещения
- UseNotification: Включить/выключить мобильные push-уведомления
Использование: Прикрепите индикатор к любому графику, и он будет предупреждать вас, когда RSI войдет в экстремальные зоны, помогая вам поймать потенциальные возможности для разворота.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64312
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