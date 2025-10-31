Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 69
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Caractéristiques :
- Niveaux RSI personnalisables (par défaut : 75 pour suracheté, 25 pour survendu)
- Support multi-frames (M1 à MN1)
- Double système d'alerte : alertes pop-up et notifications push sur l'application mobile MT5
- Léger et efficace - ne surveille que le symbole graphique
- Pas d'interférence graphique - fonctionne silencieusement en arrière-plan
Paramètres :
- TimeFrame : Sélectionnez la période de temps pour surveiller l'indice RSI (par défaut M15)
- RSI_HIGH : Seuil supérieur pour l'alerte de surachat (par défaut 75)
- RSI_LOW : Seuil inférieur pour l'alerte de survente (par défaut 25)
- UseAlert : Activer/désactiver les alertes pop-up
- UseNotification : Activer/désactiver les notifications push mobiles
Utilisation : Attachez l'indicateur à n'importe quel graphique et il vous alertera lorsque le RSI entrera dans des zones extrêmes, vous aidant ainsi à saisir des opportunités potentielles de retournement.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64312
