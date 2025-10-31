Caractéristiques :

Niveaux RSI personnalisables (par défaut : 75 pour suracheté, 25 pour survendu)

Support multi-frames (M1 à MN1)

Double système d'alerte : alertes pop-up et notifications push sur l'application mobile MT5

Léger et efficace - ne surveille que le symbole graphique

Pas d'interférence graphique - fonctionne silencieusement en arrière-plan







Paramètres :

TimeFrame : Sélectionnez la période de temps pour surveiller l'indice RSI (par défaut M15)

RSI_HIGH : Seuil supérieur pour l'alerte de surachat (par défaut 75)

RSI_LOW : Seuil inférieur pour l'alerte de survente (par défaut 25)

UseAlert : Activer/désactiver les alertes pop-up

UseNotification : Activer/désactiver les notifications push mobiles

Utilisation : Attachez l'indicateur à n'importe quel graphique et il vous alertera lorsque le RSI entrera dans des zones extrêmes, vous aidant ainsi à saisir des opportunités potentielles de retournement.