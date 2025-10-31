CodeBaseSections
Indicateurs

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - indicateur pour MetaTrader 5

French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Caractéristiques :

  • Niveaux RSI personnalisables (par défaut : 75 pour suracheté, 25 pour survendu)
  • Support multi-frames (M1 à MN1)
  • Double système d'alerte : alertes pop-up et notifications push sur l'application mobile MT5
  • Léger et efficace - ne surveille que le symbole graphique
  • Pas d'interférence graphique - fonctionne silencieusement en arrière-plan


Paramètres :

  • TimeFrame : Sélectionnez la période de temps pour surveiller l'indice RSI (par défaut M15)
  • RSI_HIGH : Seuil supérieur pour l'alerte de surachat (par défaut 75)
  • RSI_LOW : Seuil inférieur pour l'alerte de survente (par défaut 25)
  • UseAlert : Activer/désactiver les alertes pop-up
  • UseNotification : Activer/désactiver les notifications push mobiles

Utilisation : Attachez l'indicateur à n'importe quel graphique et il vous alertera lorsque le RSI entrera dans des zones extrêmes, vous aidant ainsi à saisir des opportunités potentielles de retournement.


AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Une version améliorée de l'oscillateur stochastique.

RBVI RBVI

RBVI - Relative Activity Index est un indicateur de volatilité sur le marché des changes.

Indicateur de prix / volume Indicateur de prix / volume

L'une des puces les plus simples pour l'apprentissage automatique

Analyseur XML Analyseur XML

Bibliothèque pour l'analyse des documents XML. Implémentation dans MQL5 sans utiliser de bibliothèques tierces.