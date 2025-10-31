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RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
功能特点
- 可定制的 RSI 水平（默认：75 表示超买，25 表示超卖）
- 支持多时间框架（M1 至 MN1）
- 双重警报系统：弹出式警报和 MT5 移动应用程序推送通知
- 轻便高效 - 仅监控图表符号
- 无图表干扰 - 在后台静默运行
参数
- 时间框架：选择监控 RSI 的时间框架（默认为 M15）
- RSI_HIGH：超买警报的上阈值（默认为 75）
- RSI_LOW：超卖警报的下限（默认值 25）
- UseAlert： 启用/禁用弹出式警报
- UseNotification： 使用通知：启用/禁用移动推送通知
使用方法： 附加到任何图表，该指标将在 RSI 进入极端区域时发出警报，帮助您捕捉潜在的反转机会。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64312
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
移动平均线毫无用处。事实上，有些人认为，对于初学者来说，最好的赔钱方法就是 MA 价格交叉策略。但是，有可能让它发挥作用吗？MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqh 第一部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。
价格/数量指标
最简单的机器学习芯片之一Candle Move
CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。