移动平均线毫无用处。事实上，有些人认为，对于初学者来说，最好的赔钱方法就是 MA 价格交叉策略。但是，有可能让它发挥作用吗？

MovingAverages.mqh 第一部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。