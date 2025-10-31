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RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector - MetaTrader 5脚本

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

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4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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功能特点

  • 可定制的 RSI 水平（默认：75 表示超买，25 表示超卖）
  • 支持多时间框架（M1 至 MN1）
  • 双重警报系统：弹出式警报和 MT5 移动应用程序推送通知
  • 轻便高效 - 仅监控图表符号
  • 无图表干扰 - 在后台静默运行


参数

  • 时间框架：选择监控 RSI 的时间框架（默认为 M15）
  • RSI_HIGH：超买警报的上阈值（默认为 75）
  • RSI_LOW：超卖警报的下限（默认值 25）
  • UseAlert： 启用/禁用弹出式警报
  • UseNotification： 使用通知：启用/禁用移动推送通知

使用方法： 附加到任何图表，该指标将在 RSI 进入极端区域时发出警报，帮助您捕捉潜在的反转机会。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64312

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