無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 67
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MovingAverages.mqh パート I
マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。
条件付きで提供。
他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50246
Screenshots with keyboard key press
キーボードの's'ホットキーを押して、ワイドスクリーンのスクリーンショットをキャプチャする。Easy to use Hedging Class for MQL5 by Peter Mueller
このEAは、インクルードファイルの助けを借りて、独自のヘッジ戦略を実装する方法のデモンストレーションです。
Beginner Programming: Moving Average Crossover with and without Martingale functionality
移動平均線は役に立たない。実際、初心者にとって最も損をしないのはMA-プライスクロスオーバー戦略だという意見もある。しかし、それを成功させることは可能なのだろうか？RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector
買われすぎ、売られすぎを監視するシンプルで効果的な RSIインディケータ。RSIが設定したしきい値を超えると、ポップアップやモバイル通知で即座にアラートを送信します。