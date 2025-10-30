コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5のためのインディケータ

Gerard William G J B M Dinh Sy | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
67
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MovingAverages.mqh パート I

マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。


条件付きで提供。


他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。

MovingAverages.mqhパート1 by Wiliam210


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50246

