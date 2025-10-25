私たちのファンページに参加してください
ウェーブ・ヴァイス・バー・フォース - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 81
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
WaveWeisBarForce - 累積波量（Weis）
WaveWeisBarForce は、出来高波動(Weis)のロジックを応用し、相場の累積と方向 の変化を識別するインディケータです。
トレンドが変化していない間、出来高を累積します。方向が変わると、新しい波が始まり、累積がゼロにリセットされます。
インテンシティは、現在の波の出来高と直近の最大の累積（インテンシティ・ウィンドウ）の間の比率に従って、レベル別に計算されます。
入力パラメータ
-
Volume_type- ボリュームソース（ティックまたはリアル）を定義します。
-
Intensity- 強度の参照に使用されるバーウィンドウです。
-
強気レベル (1 から 4)- 緑のスケール。
-
弱気レベル (1 から 4)- 最も明るいものから赤までの 赤のスケール。
入力パラメータ画面の例：
視覚的解釈
-
強気レベル
-
レベル1：非常に明るい緑色（強度の低い波）。
-
レベル2：明るい緑色。
-
レベル3：中程度の緑色。
-
レベル4：ライム（最大強さの強気波）。
-
-
弱気レベル
-
レベル1：非常に明るい赤（強度の低い波）。
-
レベル2：薄い赤。
-
レベル3：中程度の赤。
-
レベル4:赤（最大強度の弱気の波）。
-
-
WaveMax (白)- 現在の波の中で最も出来高の多いバーをマーク。
-
WaveClimax (黄色)- 現在の波の累積が過去の最高の累積を超えたときにマークされます。
このインディケータをチャートに適用した例：
注記
-
凡例には現在の累積値のみが表示されます。
-
WaveMaxとWaveClimaxは、デフォルトで非表示になっており、読 み取りをすっきりさせます。
-
このインディケータは、どのような資産や時間枠にも適しており、特に日中の研究に有用です。
MetaQuotes Ltdによりポルトガル語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/pt/code/64084
