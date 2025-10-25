コードベースセクション
Gustavo Duca De Aguiar
WaveWeisBarForce - 累積波量（Weis）

WaveWeisBarForce は、出来高波動(Weis)のロジックを応用し、相場の累積と方向 の変化を識別するインディケータです。
トレンドが変化していない間、出来高を累積します。方向が変わると、新しい波が始まり、累積がゼロにリセットされます。
インテンシティは、現在の波の出来高と直近の最大の累積（インテンシティ・ウィンドウ）の間の比率に従って、レベル別に計算されます。

入力パラメータ

  • Volume_type- ボリュームソース（ティックまたはリアル）を定義します。

  • Intensity- 強度の参照に使用されるバーウィンドウです。

  • 強気レベル (1 から 4)- 緑のスケール。

  • 弱気レベル (1 から 4)- 最も明るいものから赤までの 赤のスケール。

入力パラメータ画面の例：


視覚的解釈

  • 強気レベル

    • レベル1：非常に明るい緑色（強度の低い波）。

    • レベル2：明るい緑色。

    • レベル3：中程度の緑色。

    • レベル4：ライム（最大強さの強気波）。

  • 弱気レベル

    • レベル1：非常に明るい赤（強度の低い波）。

    • レベル2：薄い赤。

    • レベル3：中程度の赤。

    • レベル4:（最大強度の弱気の波）。

  • WaveMax (白)- 現在の波の中で最も出来高の多いバーをマーク。

  • WaveClimax (黄色)- 現在の波の累積が過去の最高の累積を超えたときにマークされます。

このインディケータをチャートに適用した例：


注記

  • 凡例には現在の累積値のみが表示されます。

  • WaveMaxとWaveClimaxは、デフォルトで非表示になっており、読 み取りをすっきりさせます。

  • このインディケータは、どのような資産や時間枠にも適しており、特に日中の研究に有用です。


MetaQuotes Ltdによりポルトガル語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/pt/code/64084

