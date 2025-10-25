WaveWeisBarForce - 累積波量（Weis）

WaveWeisBarForce は、出来高波動(Weis)のロジックを応用し、相場の累積と方向 の変化を識別するインディケータです。

トレンドが変化していない間、出来高を累積します。方向が変わると、新しい波が始まり、累積がゼロにリセットされます。

インテンシティは、現在の波の出来高と直近の最大の累積（インテンシティ・ウィンドウ）の間の比率に従って、レベル別に計算されます。

入力パラメータ

Volume_type - ボリュームソース（ティックまたはリアル）を定義します。

Intensity - 強度の参照に使用されるバーウィンドウです。

強気レベル (1 から 4) - 緑のスケール。

弱気レベル (1 から 4)- 最も明るいものから赤までの 赤のスケール。

入力パラメータ画面の例：

視覚的解釈

強気レベル レベル1：非常に明るい緑色（強度の低い波）。 レベル2：明るい緑色。 レベル3：中程度の緑色。 レベル4： ライム （最大強さの強気波）。

弱気レベル レベル1：非常に明るい赤（強度の低い波）。 レベル2：薄い赤。 レベル3：中程度の赤。 レベル4: 赤 （最大強度の弱気の波）。

WaveMax (白) - 現在の波の中で最も出来高の多いバーをマーク。

WaveClimax (黄色)- 現在の波の累積が過去の最高の累積を超えたときにマークされます。

このインディケータをチャートに適用した例：

注記