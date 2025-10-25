당사 팬 페이지에 가입하십시오
웨이브웨이즈바포스 - 누적 웨이브 볼륨(웨이즈)
웨이브와이즈바포스는 볼륨 파동(와이즈)의 논리를 적용하여 시장 방향의 누적과 변화를 식별하는 지표입니다.
추세는 변하지 않는 동안 거래량을 합산합니다. 방향이 바뀌면 새로운 웨이브가 시작되고 누적이 0으로 재설정됩니다.
강도는 현재 파동의 거래량과 가장 큰 최근 누적 (강도 창 ) 사이의 비율에 따라 레벨별로 계산됩니다.
입력 매개변수
-
볼륨유형 - 볼륨 소스(틱 또는 실제)를 정의합니다.
-
강도 - 강도 참조에 사용되는 막대 창입니다.
-
강세수준(1~4 ) - 가장 연한 녹색부터 라임까지 녹색 스케일입니다.
-
약세수준(1~4 ) - 가장 연한 것부터 빨간색까지 빨간색 눈금입니다.
입력 매개변수 화면 예시:
시각적 해석
-
강세 레벨
-
레벨 1: 매우 연한 녹색(낮은 강도 파동).
-
레벨 2: 연한 녹색.
-
레벨 3: 중간 녹색.
-
레벨 4: 라임 (최대 강도 강세 파동).
-
-
약세 레벨
-
레벨 1: 매우 연한 빨간색(낮은 강도 파동).
-
레벨 2: 연한 빨간색.
-
레벨 3: 중간 빨간색.
-
레벨 4: 빨간색 (최대 강도 약세 파동).
-
-
웨이브맥스(흰색 ) - 현재 웨이브 내에서 거래량이 가장 많은 바를 표시합니다.
-
웨이브 클라이맥스(노란색 ) - 현재 웨이브의 누적량이 과거 최고 누적량을 초과할 때 표시합니다.
차트에 적용된 인디케이터의 예시입니다:
참고
-
범례에는 현재 누적 값만 표시됩니다.
-
웨이브맥스 및 웨이브클리맥스는 깔끔한 수치를 유지하기 위해 기본적으로 숨겨져 있습니다.
-
이 인디케이터는 모든 자산과 차트주기에 적합하며 특히 일중 연구에 유용합니다.
