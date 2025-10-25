WaveWeisBarForce - Volume cumulé des vagues (Weis)

WaveWeisBarForce est un indicateur qui applique la logique des vagues de volume (Weis) pour identifier les accumulations et les changements de direction du marché.

Il accumule le volume tant que la tendance reste inchangée. Lorsque la direction change, il démarre une nouvelle vague et remet l'accumulation à zéro.

L'intensité est calculée par niveaux, en fonction du rapport entre le volume de la vague en cours et la plus grande accumulation récente ( fenêtre d'intensité).

Paramètres d'entrée

Volume_type - Définit la source du volume (tick ou réel).

Intensité - Fenêtre de barre utilisée pour la référence d'intensité.

Bullish Levels (1 à 4) - Échelle de vert, du plus clair au LIME .

Niveaux baissiers (1 à 4) - Échelle de rouge, du plus clair au ROUGE.

Exemple de l'écran des paramètres d'entrée :

Interprétation visuelle

Niveaux haussiers Niveau 1 : Vert très clair (onde de faible intensité). Niveau 2 : Vert clair. Niveau 3 : Vert moyen. Niveau 4 : LIME (vague haussière d'intensité maximale).

Niveaux baissiers Niveau 1 : Rouge très clair (vague de faible intensité). Niveau 2 : Rouge clair. Niveau 3 : Rouge moyen. Niveau 4 : ROUGE (vague baissière d'intensité maximale).

WaveMax (blanc) - Marque la barre avec le volume le plus élevé dans la vague actuelle.

WaveClimax (jaune) - marque le moment où l'accumulation de la vague actuelle dépasse la meilleure accumulation historique.

Exemple d'application de l'indicateur sur le graphique :

Notes