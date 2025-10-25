Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Wave Weis Bar Force - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 82
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
WaveWeisBarForce - Volume cumulé des vagues (Weis)
WaveWeisBarForce est un indicateur qui applique la logique des vagues de volume (Weis) pour identifier les accumulations et les changements de direction du marché.
Il accumule le volume tant que la tendance reste inchangée. Lorsque la direction change, il démarre une nouvelle vague et remet l'accumulation à zéro.
L'intensité est calculée par niveaux, en fonction du rapport entre le volume de la vague en cours et la plus grande accumulation récente ( fenêtre d'intensité).
Paramètres d'entrée
-
Volume_type - Définit la source du volume (tick ou réel).
-
Intensité - Fenêtre de barre utilisée pour la référence d'intensité.
-
Bullish Levels (1 à 4) - Échelle de vert, du plus clair au LIME.
-
Niveaux baissiers (1 à 4) - Échelle de rouge, du plus clair au ROUGE.
Exemple de l'écran des paramètres d'entrée :
Interprétation visuelle
-
Niveaux haussiers
-
Niveau 1 : Vert très clair (onde de faible intensité).
-
Niveau 2 : Vert clair.
-
Niveau 3 : Vert moyen.
-
Niveau 4 : LIME (vague haussière d'intensité maximale).
-
-
Niveaux baissiers
-
Niveau 1 : Rouge très clair (vague de faible intensité).
-
Niveau 2 : Rouge clair.
-
Niveau 3 : Rouge moyen.
-
Niveau 4 : ROUGE (vague baissière d'intensité maximale).
-
-
WaveMax (blanc) - Marque la barre avec le volume le plus élevé dans la vague actuelle.
-
WaveClimax (jaune) - marque le moment où l'accumulation de la vague actuelle dépasse la meilleure accumulation historique.
Exemple d'application de l'indicateur sur le graphique :
Notes
-
Seule la valeur cumulative actuelle est affichée dans la légende.
-
WaveMax et WaveClimax sont cachés par défaut pour garder la lecture propre.
-
L'indicateur convient à tout actif et à tout horizon temporel, et est particulièrement utile pour les études intrajournalières.
Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/pt/code/64084
La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs.IncFractalsOnArray
La classe CFractalsOnArray est destinée au calcul de l'indicateur de fractales par les tampons d'indicateurs.
Pente de la régression linéaireFractales_fines_MTF
L'indicateur construit des fractales à partir d'une autre période plus large sur le graphique actuel en se basant sur les données de l'indicateur Fine_Fractals.