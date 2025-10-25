und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WaveWeisBarForce - Kumuliertes Wellenvolumen (Weis)
WaveWeisBarForce ist ein Indikator, der die Logik der Volumenwellen (Weis) anwendet, um Akkumulationen und Änderungen der Marktrichtung zu erkennen.
Er summiert das Volumen auf, während der Trend unverändert bleibt. Wenn sich die Richtung ändert, beginnt er eine neue Welle und setzt die Akkumulation auf Null zurück.
Die Intensität wird anhand des Verhältnisses zwischen dem Volumen der aktuellen Welle und der größten jüngsten Akkumulation (Intensitätsfenster) berechnet.
Eingabeparameter
-
Volume_type - Definiert die Volumenquelle (tick oder real).
-
Intensität - Das für die Intensitätsreferenz verwendete Balkenfenster.
-
Bullish Levels (1 bis 4) - Grüne Skala, vom hellsten bis zum LIME.
-
Bearish Levels (1 bis 4) - Rote Skala, von hellst bis ROT.
Beispiel für den Bildschirm mit den Eingabeparametern:
Visuelle Interpretation
-
Bullische Levels
-
Stufe 1: Sehr helles Grün (Welle mit geringer Intensität).
-
Stufe 2: Helles Grün.
-
Stufe 3: Mittelgrün.
-
Stufe 4: LIME (höchste Intensität der Aufwärtswelle).
-
-
Baisse-Stufen
-
Stufe 1: Sehr helles Rot (Welle mit geringer Intensität).
-
Stufe 2: Hellrot.
-
Stufe 3: Mittelrot.
-
Stufe 4: ROT (maximale Intensität der bärischen Welle).
-
-
WaveMax (weiß) - Markiert den Balken mit dem höchsten Volumen innerhalb der aktuellen Welle.
-
WaveClimax (gelb) - Markiert, wenn die Akkumulation der aktuellen Welle die beste historische Akkumulation übersteigt.
Beispiel für die Anwendung des Indikators auf dem Chart:
Anmerkungen
-
In der Legende wird nur der aktuelle kumulative Wert angezeigt.
-
WaveMax und WaveClimax sind standardmäßig ausgeblendet, um die Anzeige sauber zu halten.
-
Der Indikator eignet sich für jedes Asset und jeden Zeitrahmen und ist besonders nützlich für Intraday-Studien.
