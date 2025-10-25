WaveWeisBarForce - Kumuliertes Wellenvolumen (Weis)

WaveWeisBarForce ist ein Indikator, der die Logik der Volumenwellen (Weis) anwendet, um Akkumulationen und Änderungen der Marktrichtung zu erkennen.

Er summiert das Volumen auf, während der Trend unverändert bleibt. Wenn sich die Richtung ändert, beginnt er eine neue Welle und setzt die Akkumulation auf Null zurück.

Die Intensität wird anhand des Verhältnisses zwischen dem Volumen der aktuellen Welle und der größten jüngsten Akkumulation (Intensitätsfenster) berechnet.

Eingabeparameter

Volume_type - Definiert die Volumenquelle (tick oder real).

Intensität - Das für die Intensitätsreferenz verwendete Balkenfenster.

Bullish Levels (1 bis 4) - Grüne Skala, vom hellsten bis zum LIME .

Bearish Levels (1 bis 4) - Rote Skala, von hellst bis ROT.

Beispiel für den Bildschirm mit den Eingabeparametern:

Visuelle Interpretation

Bullische Levels Stufe 1: Sehr helles Grün (Welle mit geringer Intensität). Stufe 2: Helles Grün. Stufe 3: Mittelgrün. Stufe 4: LIME (höchste Intensität der Aufwärtswelle).

Baisse-Stufen Stufe 1: Sehr helles Rot (Welle mit geringer Intensität). Stufe 2: Hellrot. Stufe 3: Mittelrot. Stufe 4: ROT (maximale Intensität der bärischen Welle).

WaveMax (weiß) - Markiert den Balken mit dem höchsten Volumen innerhalb der aktuellen Welle.

WaveClimax (gelb) - Markiert, wenn die Akkumulation der aktuellen Welle die beste historische Akkumulation übersteigt.

Beispiel für die Anwendung des Indikators auf dem Chart:

Anmerkungen