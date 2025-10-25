CodeBaseSezioni
WaveWeisBarForce - Volume d'onda accumulato (Weis)

WaveWeisBarForce è un indicatore che applica la logica delle onde di volume (Weis) per identificare gli accumuli e i cambiamenti di direzione del mercato.
Il volume viene sommato mentre la tendenza rimane invariata. Quando la direzione cambia, inizia una nuova onda e azzera l'accumulo.
L'intensità viene calcolata per livelli, in base al rapporto tra il volume dell'onda corrente e il più grande accumulo recente ( finestra di intensità).

Parametri di ingresso

  • Tipo_di_volume - Definisce la fonte del volume (tick o reale).

  • Intensità - Finestra delle barre utilizzata come riferimento per l'intensità.

  • Livelli rialzisti (da 1 a 4) - Scala di verde, dal più chiaro al LIME.

  • Livelli ribassisti (da 1 a 4) - Scala di rosso, dal più chiaro al ROSSO.

Esempio di schermata dei parametri di input:


Interpretazione visiva

  • Livelli rialzisti

    • Livello 1: verde molto chiaro (onda di bassa intensità).

    • Livello 2: Verde chiaro.

    • Livello 3: Verde medio.

    • Livello 4: LIME (onda rialzista di massima intensità).

  • Livelli ribassisti

    • Livello 1: Rosso molto chiaro (onda di bassa intensità).

    • Livello 2: Rosso chiaro.

    • Livello 3: Rosso medio.

    • Livello 4: ROSSO (onda ribassista di massima intensità).

  • WaveMax (bianco) - Contrassegna la barra con il volume più alto all'interno dell'onda corrente.

  • WaveClimax (giallo) - Indica quando l'accumulo dell'onda corrente supera il miglior accumulo storico.

Esempio di indicatore applicato al grafico:


Note

  • Nella legenda viene visualizzato solo il valore cumulativo corrente.

  • WaveMax e WaveClimax sono nascosti di default per mantenere la lettura pulita.

  • L'indicatore è adatto a qualsiasi asset e timeframe ed è particolarmente utile per gli studi intraday.


Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/64084

