Wave Weis Bar Force - service for MetaTrader 5
WaveWeisBarForce - Volume d'onda accumulato (Weis)
WaveWeisBarForce è un indicatore che applica la logica delle onde di volume (Weis) per identificare gli accumuli e i cambiamenti di direzione del mercato.
Il volume viene sommato mentre la tendenza rimane invariata. Quando la direzione cambia, inizia una nuova onda e azzera l'accumulo.
L'intensità viene calcolata per livelli, in base al rapporto tra il volume dell'onda corrente e il più grande accumulo recente ( finestra di intensità).
Parametri di ingresso
-
Tipo_di_volume - Definisce la fonte del volume (tick o reale).
-
Intensità - Finestra delle barre utilizzata come riferimento per l'intensità.
-
Livelli rialzisti (da 1 a 4) - Scala di verde, dal più chiaro al LIME.
-
Livelli ribassisti (da 1 a 4) - Scala di rosso, dal più chiaro al ROSSO.
Esempio di schermata dei parametri di input:
Interpretazione visiva
-
Livelli rialzisti
-
Livello 1: verde molto chiaro (onda di bassa intensità).
-
Livello 2: Verde chiaro.
-
Livello 3: Verde medio.
-
Livello 4: LIME (onda rialzista di massima intensità).
-
-
Livelli ribassisti
-
Livello 1: Rosso molto chiaro (onda di bassa intensità).
-
Livello 2: Rosso chiaro.
-
Livello 3: Rosso medio.
-
Livello 4: ROSSO (onda ribassista di massima intensità).
-
-
WaveMax (bianco) - Contrassegna la barra con il volume più alto all'interno dell'onda corrente.
-
WaveClimax (giallo) - Indica quando l'accumulo dell'onda corrente supera il miglior accumulo storico.
Esempio di indicatore applicato al grafico:
Note
-
Nella legenda viene visualizzato solo il valore cumulativo corrente.
-
WaveMax e WaveClimax sono nascosti di default per mantenere la lettura pulita.
-
L'indicatore è adatto a qualsiasi asset e timeframe ed è particolarmente utile per gli studi intraday.
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/64084
