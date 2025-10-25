WaveWeisBarForce - Volume d'onda accumulato (Weis)

WaveWeisBarForce è un indicatore che applica la logica delle onde di volume (Weis) per identificare gli accumuli e i cambiamenti di direzione del mercato.

Il volume viene sommato mentre la tendenza rimane invariata. Quando la direzione cambia, inizia una nuova onda e azzera l'accumulo.

L'intensità viene calcolata per livelli, in base al rapporto tra il volume dell'onda corrente e il più grande accumulo recente ( finestra di intensità).

Parametri di ingresso

Tipo_di_volume - Definisce la fonte del volume (tick o reale).

Intensità - Finestra delle barre utilizzata come riferimento per l'intensità.

Livelli rialzisti (da 1 a 4) - Scala di verde, dal più chiaro al LIME .

Livelli ribassisti (da 1 a 4) - Scala di rosso, dal più chiaro al ROSSO.

Esempio di schermata dei parametri di input:

Interpretazione visiva

Livelli rialzisti Livello 1: verde molto chiaro (onda di bassa intensità). Livello 2: Verde chiaro. Livello 3: Verde medio. Livello 4: LIME (onda rialzista di massima intensità).

Livelli ribassisti Livello 1: Rosso molto chiaro (onda di bassa intensità). Livello 2: Rosso chiaro. Livello 3: Rosso medio. Livello 4: ROSSO (onda ribassista di massima intensità).

WaveMax (bianco) - Contrassegna la barra con il volume più alto all'interno dell'onda corrente.

WaveClimax (giallo) - Indica quando l'accumulo dell'onda corrente supera il miglior accumulo storico.

Esempio di indicatore applicato al grafico:

Note