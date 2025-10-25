CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Бар "Волна Вайс - индикатор для MetaTrader 5

Gustavo Duca De Aguiar
Gustavo Duca De Aguiar

Gustavo Duca De Aguiar

1 код
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
960
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

WaveWeisBarForce - Накопленный объем волны (Weis)

WaveWeisBarForce - это индикатор, который применяет логику волн объема (Weis) для определения накоплений и изменений направления рынка.
Он суммирует объем, пока тренд остается неизменным. При изменении направления начинается новая волна и накопление обнуляется.
Интенсивность рассчитывается по уровням, в соответствии с соотношением между объемом текущей волны и наибольшим недавним накоплением ( окно Intensity).

Входные параметры

  • Volume_type - Определяет источник объема (тиковый или реальный).

  • Intensity - Окно бара, используемое для отсчета интенсивности.

  • Bullish Levels (1 - 4) - Шкала зеленого цвета, от самого светлого до LIME.

  • Bearish Levels (1 - 4) - Шкала красного цвета, от самого светлого до RED.

Пример экрана входных параметров:


Визуальная интерпретация

  • Бычьи уровни

    • Уровень 1: Очень светло-зеленый (волна низкой интенсивности).

    • Уровень 2: светло-зеленый.

    • Уровень 3: средне-зеленый.

    • Уровень 4: LIME (бычья волна максимальной интенсивности).

  • Медвежьи уровни

    • Уровень 1: Очень светло-красный (волна низкой интенсивности).

    • Уровень 2: светло-красный.

    • Уровень 3: средний красный.

    • Уровень 4: RED (медвежья волна максимальной интенсивности).

  • WaveMax (белый) - Отмечает бар с наибольшим объемом в рамках текущей волны.

  • WaveClimax (желтый) - Отмечается, когда накопление текущей волны превышает лучшее историческое накопление.

Пример применения индикатора на графике:


Примечания

  • В легенде отображается только текущее кумулятивное значение.

  • WaveMax и WaveClimax по умолчанию скрыты, чтобы сохранить чистоту показаний.

  • Индикатор подходит для любого актива и таймфрейма, и особенно полезен для внутридневных исследований.


Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/64084

Linear Regression Line Linear Regression Line

Линия линейной регрессии

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателям

Linear Regression Slope Linear Regression Slope

Склон линейной регрессии

Скрипт с примерами функций для создания графических объектов Скрипт с примерами функций для создания графических объектов

Скрипт предоставляет набор функций создания всех стандартных графических объектов для использования в своих разработках. Функции, представленные в скрипте, можно использовать "как есть", или доработать под свои требования.