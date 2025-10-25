WaveWeisBarForce - Накопленный объем волны (Weis)

WaveWeisBarForce - это индикатор, который применяет логику волн объема (Weis) для определения накоплений и изменений направления рынка.

Он суммирует объем, пока тренд остается неизменным. При изменении направления начинается новая волна и накопление обнуляется.

Интенсивность рассчитывается по уровням, в соответствии с соотношением между объемом текущей волны и наибольшим недавним накоплением ( окно Intensity).

Входные параметры

Volume_type - Определяет источник объема (тиковый или реальный).

Intensity - Окно бара, используемое для отсчета интенсивности.

Bullish Levels (1 - 4) - Шкала зеленого цвета, от самого светлого до LIME .

Bearish Levels (1 - 4) - Шкала красного цвета, от самого светлого до RED.

Пример экрана входных параметров:

Визуальная интерпретация

Бычьи уровни Уровень 1: Очень светло-зеленый (волна низкой интенсивности). Уровень 2: светло-зеленый. Уровень 3: средне-зеленый. Уровень 4: LIME (бычья волна максимальной интенсивности).

Медвежьи уровни Уровень 1: Очень светло-красный (волна низкой интенсивности). Уровень 2: светло-красный. Уровень 3: средний красный. Уровень 4: RED (медвежья волна максимальной интенсивности).

WaveMax (белый) - Отмечает бар с наибольшим объемом в рамках текущей волны.

WaveClimax (желтый) - Отмечается, когда накопление текущей волны превышает лучшее историческое накопление.

Пример применения индикатора на графике:

Примечания