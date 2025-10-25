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Бар "Волна Вайс - индикатор для MetaTrader 5
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WaveWeisBarForce - Накопленный объем волны (Weis)
WaveWeisBarForce - это индикатор, который применяет логику волн объема (Weis) для определения накоплений и изменений направления рынка.
Он суммирует объем, пока тренд остается неизменным. При изменении направления начинается новая волна и накопление обнуляется.
Интенсивность рассчитывается по уровням, в соответствии с соотношением между объемом текущей волны и наибольшим недавним накоплением ( окно Intensity).
Входные параметры
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Volume_type - Определяет источник объема (тиковый или реальный).
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Intensity - Окно бара, используемое для отсчета интенсивности.
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Bullish Levels (1 - 4) - Шкала зеленого цвета, от самого светлого до LIME.
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Bearish Levels (1 - 4) - Шкала красного цвета, от самого светлого до RED.
Пример экрана входных параметров:
Визуальная интерпретация
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Бычьи уровни
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Уровень 1: Очень светло-зеленый (волна низкой интенсивности).
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Уровень 2: светло-зеленый.
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Уровень 3: средне-зеленый.
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Уровень 4: LIME (бычья волна максимальной интенсивности).
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Медвежьи уровни
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Уровень 1: Очень светло-красный (волна низкой интенсивности).
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Уровень 2: светло-красный.
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Уровень 3: средний красный.
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Уровень 4: RED (медвежья волна максимальной интенсивности).
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WaveMax (белый) - Отмечает бар с наибольшим объемом в рамках текущей волны.
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WaveClimax (желтый) - Отмечается, когда накопление текущей волны превышает лучшее историческое накопление.
Пример применения индикатора на графике:
Примечания
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В легенде отображается только текущее кумулятивное значение.
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WaveMax и WaveClimax по умолчанию скрыты, чтобы сохранить чистоту показаний.
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Индикатор подходит для любого актива и таймфрейма, и особенно полезен для внутридневных исследований.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/64084
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