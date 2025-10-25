無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Linear Regression Slope - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 90
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、こちらで詳しく説明されている計算方法を使用しています :線形回帰値 。詳しくはこちらをご覧ください。
この線形回帰の傾きを計算するために、上記のリンクから同じ関数が使用されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50495
ウェーブ・ヴァイス・バー・フォース
WaveWeisBarForceは、Weis波動ロジックに基づくカスタムインディケータです。このインジケータは、出来高を方向性のある波(強気または弱気)に蓄積し、強弱レベル付 きのヒストグラムとして表示します。 強気の波:ライトからライムまでの4段階のグリーン 弱気の波:ライトからレッドまでの4段階のレッド WaveMax(白):各波の中で最も出来高の多いバーを表示 WaveClimax(黄):波をまたいで蓄積された記録的な出来高をハイライト このインジケータは、トレーダーが出来高の蓄積と波の強弱によって市場の圧力を視覚化し、日中分析およびスイング分析を改善するのに役立ちます。Linear Regression Line
線形回帰線
Close All Orders
CloseAllOrdersは、MetaTrader 5の取引管理を簡素化するために設計された、強力で使いやすいExpert Advisorです。チャートに直接表示される直感的なボタンインターフェイスにより、ワンクリックですべてのマーケットポジションと未決注文を即座に決済することができます。Linear Regression Value
線形回帰指標