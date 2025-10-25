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WaveWeisBarForce - 累加波浪量（Weis）
WaveWeisBarForce 是一个应用成交量波（Weis）逻辑来识别市场方向的累积和变化的指标。
在趋势保持不变的情况下，它会累加成交量。当方向发生变化时，它会启动一个新的波浪，并将累积值重置为零。
强度是根据当前波浪的成交量与近期最大累积量（强度 窗口）之间的比率按级别计算的。
输入参数
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Volume_type- 定义成交量来源（tick 或 real）。
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Intensity- 用于强度参考的条形窗口。
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Bullish Levels (1 to 4)- 绿色刻度，从最亮到最暗。
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Bearish Levels (1 to 4)- 红色刻度，从最浅到红色。
输入参数屏幕示例：
可视化解释
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看涨级别
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级别 1： 极浅绿色（低强度波浪）。
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第二级：浅绿色。
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级别 3： 中度绿色。
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级别 4：LIME（最大强度的看涨波浪）。
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看跌级别
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级别 1： 极浅红色（低强度波浪）。
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级别 2： 浅红色。
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级别 3： 中红色。
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级别 4：红色（强度最大的看跌波浪）。
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WaveMax （白色）- 标示当前波浪中成交量最大的条形图。
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WaveClimax (黄色)- 当当前波浪的累积量超过历史最佳累积量时标记。
指标应用于图表的示例：
注释
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图例中仅显示当前累计值。
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WaveMax 和 WaveClimax 默认被隐藏，以保持读数清晰。
-
该指标适用于任何资产和时间框架，尤其适用于日内研究。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/64084
Linear Regression Line
线性回归线Linear Regression Line (apply to)
线性回归线，可应用于其他指标
Linear Regression Slope
线性回归斜率Close All Orders
CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。