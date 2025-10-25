WaveWeisBarForce - 累加波浪量（Weis）

WaveWeisBarForce 是一个应用成交量波（Weis）逻辑来识别市场方向的累积和变化的指标。

在趋势保持不变的情况下，它会累加成交量。当方向发生变化时，它会启动一个新的波浪，并将累积值重置为零。

强度是根据当前波浪的成交量与近期最大累积量（强度 窗口）之间的比率按级别计算的。

输入参数

Volume_type - 定义成交量来源（tick 或 real）。

Intensity - 用于强度参考的条形窗口。

Bullish Levels (1 to 4) - 绿色刻度，从最亮到 最暗 。

Bearish Levels (1 to 4)- 红色刻度，从最浅到红色。

输入参数屏幕示例：

可视化解释

看涨级别 级别 1： 极浅绿色（低强度波浪）。 第二级：浅绿色。 级别 3： 中度绿色。 级别 4： LIME （最大强度的看涨波浪）。

看跌级别 级别 1： 极浅红色（低强度波浪）。 级别 2： 浅红色。 级别 3： 中红色。 级别 4： 红色 （强度最大的看跌波浪）。

WaveMax （白色） - 标示当前波浪中成交量最大的条形图。

WaveClimax (黄色)- 当当前波浪的累积量超过历史最佳累积量时标记。

指标应用于图表的示例：

注释