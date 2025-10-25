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波浪魏斯酒吧力量 - MetaTrader 5脚本

Gustavo Duca De Aguiar
Gustavo Duca De Aguiar

Gustavo Duca De Aguiar

1 代码
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WaveWeisBarForce - 累加波浪量（Weis）

WaveWeisBarForce 是一个应用成交量波（Weis）逻辑来识别市场方向的累积和变化的指标。
在趋势保持不变的情况下，它会累加成交量。当方向发生变化时，它会启动一个新的波浪，并将累积值重置为零。
强度是根据当前波浪的成交量与近期最大累积量（强度 窗口）之间的比率按级别计算的。

输入参数

  • Volume_type- 定义成交量来源（tick 或 real）。

  • Intensity- 用于强度参考的条形窗口。

  • Bullish Levels (1 to 4)- 绿色刻度，从最亮到最暗

  • Bearish Levels (1 to 4)- 红色刻度，从最浅到红色

输入参数屏幕示例：


可视化解释

  • 看涨级别

    • 级别 1： 极浅绿色（低强度波浪）。

    • 第二级：浅绿色。

    • 级别 3： 中度绿色。

    • 级别 4：LIME（最大强度的看涨波浪）。

  • 看跌级别

    • 级别 1： 极浅红色（低强度波浪）。

    • 级别 2： 浅红色。

    • 级别 3： 中红色。

    • 级别 4：红色（强度最大的看跌波浪）。

  • WaveMax （白色）- 标示当前波浪中成交量最大的条形图。

  • WaveClimax (黄色)- 当当前波浪的累积量超过历史最佳累积量时标记。

指标应用于图表的示例：


注释

  • 图例中仅显示当前累计值。

  • WaveMax 和 WaveClimax 默认被隐藏，以保持读数清晰。

  • 该指标适用于任何资产和时间框架，尤其适用于日内研究。


由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/64084

Linear Regression Line Linear Regression Line

线性回归线

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

线性回归线，可应用于其他指标

Linear Regression Slope Linear Regression Slope

线性回归斜率

Close All Orders Close All Orders

CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。