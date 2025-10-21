私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 112
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ExpWPRBB Expert Advisorは、ウィリアムズ・パーセント・レンジ(WPR)とボリンジャーバンド(BB)という2つの指標のシグナルに基づいたシンプルな取引戦略を実装しています。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる：
- 買い：WPRが売られ過ぎゾーンを抜け、バー始値が平均BBラインより下にある。
- 売り：WPRが買われ過ぎのゾーンから抜け出し、バー始値がBBの 平均ラインより上にある。
ボリンジャーバンドの幅とATRの値は、ストップロスとテイクプロフィットのレベルを計算するために使用されます。このExpert Advisorは、ヘッジ口座でのみ機能します。さらに、非取引モードがあり、シグナルラベル（）のみを貼ることができます。これは、ストラテジーテスターのビジュアルモードでシグナルをコントロールするためです。
入力パラメーター
WPR (ウィリアムズのパーセントレンジ)
- InpPeriodWPR - WPR計算期間。指標値を計算するバーの数；
- InpOverboughtWPR - WPRの買われ過ぎレベル。買われすぎと判断される値（通常は-20～0）；
- InpOversoldWPR - WPRの売られ過ぎレベル。それ以下では売られ過ぎと判断される値(通常-80～-100)。
BB（ボリンジャーバンド）
- InpPeriodBB - ボリンジャーバンドの計算期間。バンドを計算するバーの数；
- InpDeviationBB - ボリンジャーバンドの偏差。バンドの幅を計算するための標準偏差乗数；
- InpShiftBB - ボリンジャーバンドのシフト 。現在のバーに対するインジケータのシフト；
- InpPriceBB - ボリンジャーバンドの計算価格。計算に使用される価格の種類。
ATR (アベレージ・トゥルー・レンジ)
- InpPeriodATR - ATR計算期間。平均トゥルー・レンジを計算するバーの数。
取引
- InpSignalsOnly - 取引を行わず、シグナルラベルのみを設定。Trueの場合、Expert Advisorは取引を開始せず、チャートにシグナルを表示するだけです；
- InpVolume - ポジション数量。取引開始のロットサイズ；
- InpDeviation - スリッページ（ポイント）。注文執行時の最大許容価格偏差；
- InpMagic - マジック番号。EAポジションを追跡するための一意の識別子；
- InpStopLoss - ストップロス（ポイント）。ストップロスのレベル。0 - 設定されず、-1 - ボリンジャーバンド幅の半分として計算される；
- InpTakeProfit - テイクプロフィット（ピプス単位）。利食いレベル。0 - 設定されない、-1 - ATR値によって計算される；
- InpSLMltp - 損切り== -1の場合、損切りサイズの乗数。自動的に計算されたストップロスを増減できます；
- InpTPMltp - 利食いサイズの乗数、利食い== -1の場合。自動的に計算された利食い幅を増減できます。
Expert Advisor の入力パラメータのデフォルト値は、H4 チャート期間でのテスト用に最適化されています。
すべてのティック "モードで、デフォルトのパラメータを使用したH4での過去1年間のテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/63916
このMQL5インジケータは、上向き（強気）と下向き（弱気）のピン バーを識別し、カスタマイズ可能な矢印（上向きはライム色、下向きは赤色） で表示します。テールボディ比や突出量などの検出パラメータを微調整できます。ポップアップとプッシュ通知アラートで新しいピンバーをお知らせします。正確な反転パターン検出を求めるトレーダーに最適。MQL5用StopLossトレーリング・クラス・ライブラリ
固定インデント、パラボリックSARや移動平均インディケータの値、または指定されたポジションのストップレベルによって、オープンポジションのストップロスを自動的に移動させるためのクラス群。
RSIフィルターによるシンプルなATRスーパートレンドExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー
iPinBar Pin Bar Finder + 複数の異なるトレーリング・インジケータに基づくエキスパート・アドバイザー