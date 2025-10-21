该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。

通过固定缩进、抛物线 SAR 和移动平均线指标值或指定的仓位止损水平自动移动未结头寸止损的一组类。