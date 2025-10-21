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基于 WPR、布林带和 ATR 指标的简单专家顾问工具 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ExpWPRBB Expert Advisor 根据威廉百分比范围 (WPR) 和布林线 (BB) 这两个指标的信号实施简单的交易策略。只有当两个指标的信号一致时，才会建立头寸：
- 买入：WPR 离开超卖区域，且开仓价低于平均 BB 线。
- 卖出：WPR 走出超买区，柱状图开盘价高于平均 BB 线。
布林线宽度和 ATR 值用于计算止损和止盈水平。Expert Advisor 只支持对冲账户。此外，它还具有非交易模式，在该模式下，您只能将信号标签- 在策略测试器的可视模式下控制信号。
输入参数：
WPR（威廉姆斯百分比范围）
- InpPeriodWPR - WPR 计算周期。计算指标值的条数；
- InpOverboughtWPR - WPR 超买水平。超过该值即认为市场超买（通常从 -20 到 0）；
- InpOversoldWPR - WPR 超卖水平。低于该值时，市场被视为超卖（通常从 -80 到 -100）。
BB（布林通道）
- InpPeriodBB - 布林线计算周期。用于计算布林线的条数；
- InpDeviationBB - 布林通道的偏差。用于计算波段宽度的标准偏差乘数；
- InpShiftBB - 布林线偏移 。相对于当前条形图的指标移动；
- InpPriceBB - 布林线计算价格。用于计算的价格类型。
ATR（平均真实范围）
- InpPeriodATR - ATR 计算周期。计算平均真实范围的条数。
交易
- InpSignalsOnly - 不进行交易，只设置信号标签。如果为 "true"，则 Expert Advisor 不打开交易，只在图表上显示信号；
- InpVolume -持仓量 。开仓交易的手数；
- InpDeviation - 滑点（单位：点）。执行订单时允许的最大价格偏差；
- InpMagic - 神奇数字。用于跟踪 EA 仓位的唯一标识符；
- InpStopLoss - 止损（单位：点）。止损水平。0 - 未设置，-1 - 按布林线宽度的一半计算；
- InpTakeProfit - 止盈（点）。止盈水平。0 - 未设置，-1 - 按 ATR 值计算；
- InpSLMltp - 止损大小的乘数，如果止损 == -1。允许增加或减少自动计算的止损；
- InpTPMltp - 获利大小的乘数，如果获利 ==-1。允许增加或减少自动计算的止盈。
智能交易系统输入参数的默认值经过优化，可在 H4 图表期间进行测试。
在 "All ticks（所有点差）"模式下，去年在 H4 上使用默认参数的测试结果：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/63916
Pinbar Detector
该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）的针状线，并以可定制的箭头显示（石灰色代表向上，红色代表向下）。它允许微调检测参数，如尾体比率和突起。弹出式和推送式通知提醒会发出新的针状线信号。是寻求精确反转形态检测的交易者的理想之选。适用于 MQL5 的 StopLoss 追踪类库
通过固定缩进、抛物线 SAR 和移动平均线指标值或指定的仓位止损水平自动移动未结头寸止损的一组类。
RSI adjusted SuperTrend
使用 rsi 过滤器的简单 atr 超级趋势ExpPinBar - 针形柱状价格行动模式的智能交易系统
基于 iPinBar Pin Bar Finder + 多个不同跟踪指标的智能交易系统