ExpWPRBB Expert Advisor implementa una semplice strategia di trading basata sui segnali di due indicatori: Williams' Percent Range (WPR) e Bollinger Bands (BB). Una posizione viene aperta solo quando i segnali dei due indicatori coincidono:

Acquistare : il WPR esce dalla zona di ipervenduto e il prezzo di apertura della barra è inferiore alla linea BB media.

: il WPR esce dalla zona di ipervenduto e il prezzo di apertura della barra è inferiore alla linea BB media. Vendere: il WPR esce dalla zona di ipercomprato e il prezzo di apertura della barra è superiore alla linea BB media.

L'ampiezza delle Bande di Bollinger e il valore dell'ATR vengono utilizzati per calcolare i livelli di Stop Loss e Take Profit. L'Expert Advisor supporta solo i conti di copertura. Inoltre, dispone di una modalità di non trading, in cui è possibile inserire solo le etichette dei segnali - per controllare i segnali nella modalità visiva del tester della strategia.

Parametri di ingresso:

WPR (Williams' Percent Range)

InpPeriodWPR - Periodo di calcolo del WPR. Numero di barre per il calcolo del valore dell'indicatore;

InpOverboughtWPR - Livello di ipercomprato del WPR. Il valore al di sopra del quale si ritiene che il mercato sia in ipercomprato (di solito da -20 a 0);

InpOversoldWPR - Livello di ipervenduto del WPR. Il valore al di sotto del quale si considera che il mercato sia ipervenduto (di solito da -80 a -100).

BB (Bande di Bollinger)

InpPeriodBB - Periodo di calcolo delle Bande di Bollinger. Il numero di barre per il calcolo delle bande;

InpDeviationBB - Deviazione delle Bande di Bollinger. Moltiplicatore della deviazione standard per il calcolo dell'ampiezza delle bande;

InpShiftBB - Spostamento delle bande di Bollinger. Spostamento dell'indicatore rispetto alla barra corrente;

InpPriceBB - Prezzo di calcolo delle bande di Bollinger. Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo.



ATR (Average True Range)

InpPeriodATR - Periodo di calcolo dell'ATR. Numero di barre per il calcolo dell'Average True Range.

Trading

InpSignalsOnly - Non negozia, imposta solo le etichette dei segnali. Se è vero, l'Expert Advisor non apre operazioni, ma visualizza solo i segnali sul grafico;

InpVolume - Volume della posizione. Dimensione del lotto per l'apertura di un'operazione;

InpDeviation - Scostamento (in punti). Deviazione massima consentita del prezzo durante l'esecuzione di un ordine;

InpMagic - Numero magico. Identificatore unico delle posizioni EA per il loro monitoraggio;

InpStopLoss - Stop loss (in punti). Livello di stop loss. 0 - non è impostato, -1 - è calcolato come metà della larghezza delle Bande di Bollinger;

InpTakeProfit - Profitto (in pips). Livello di take profit. 0 - non è impostato, -1 - è calcolato in base al valore ATR;

InpSLMltp - Moltiplicatore della dimensione dello Stop loss, se Stop loss == -1. Consente di aumentare o diminuire lo Stop loss calcolato automaticamente;

InpTPMltp - Moltiplicatore della dimensione del Take profit, se Take profit == -1. Consente di aumentare o diminuire il Take profit calcolato automaticamente.

I valori predefiniti per i parametri di input dell'Expert Advisor sono ottimizzati per i test sul periodo grafico H4.

