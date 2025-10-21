CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Semplice Expert Advisor basato sugli indicatori WPR, Bande di Bollinger e ATR - sistema esperto per MetaTrader 5

Artyom Trishkin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(3)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

ExpWPRBB Expert Advisor implementa una semplice strategia di trading basata sui segnali di due indicatori: Williams' Percent Range (WPR) e Bollinger Bands (BB). Una posizione viene aperta solo quando i segnali dei due indicatori coincidono:

  • Acquistare: il WPR esce dalla zona di ipervenduto e il prezzo di apertura della barra è inferiore alla linea BB media.
  • Vendere: il WPR esce dalla zona di ipercomprato e il prezzo di apertura della barra è superiore alla linea BB media.

L'ampiezza delle Bande di Bollinger e il valore dell'ATR vengono utilizzati per calcolare i livelli di Stop Loss e Take Profit. L'Expert Advisor supporta solo i conti di copertura. Inoltre, dispone di una modalità di non trading, in cui è possibile inserire solo le etichette dei segnali - per controllare i segnali nella modalità visiva del tester della strategia.

Parametri di ingresso:

WPR (Williams' Percent Range)

  • InpPeriodWPR - Periodo di calcolo del WPR. Numero di barre per il calcolo del valore dell'indicatore;
  • InpOverboughtWPR - Livello di ipercomprato del WPR. Il valore al di sopra del quale si ritiene che il mercato sia in ipercomprato (di solito da -20 a 0);
  • InpOversoldWPR - Livello di ipervenduto del WPR. Il valore al di sotto del quale si considera che il mercato sia ipervenduto (di solito da -80 a -100).

BB (Bande di Bollinger)

  • InpPeriodBB - Periodo di calcolo delle Bande di Bollinger. Il numero di barre per il calcolo delle bande;
  • InpDeviationBB - Deviazione delle Bande di Bollinger. Moltiplicatore della deviazione standard per il calcolo dell'ampiezza delle bande;
  • InpShiftBB -Spostamento delle bande di Bollinger. Spostamento dell'indicatore rispetto alla barra corrente;
  • InpPriceBB - Prezzo di calcolo delle bande di Bollinger. Tipo di prezzo utilizzato per il calcolo.


ATR (Average True Range)

  • InpPeriodATR - Periodo di calcolo dell'ATR. Numero di barre per il calcolo dell'Average True Range.

Trading

  • InpSignalsOnly - Non negozia, imposta solo le etichette dei segnali. Se è vero, l'Expert Advisor non apre operazioni, ma visualizza solo i segnali sul grafico;
  • InpVolume - Volume della posizione. Dimensione del lotto per l'apertura di un'operazione;
  • InpDeviation - Scostamento (in punti). Deviazione massima consentita del prezzo durante l'esecuzione di un ordine;
  • InpMagic - Numero magico. Identificatore unico delle posizioni EA per il loro monitoraggio;
  • InpStopLoss - Stop loss (in punti). Livello di stop loss. 0 - non è impostato, -1 - è calcolato come metà della larghezza delle Bande di Bollinger;
  • InpTakeProfit - Profitto (in pips). Livello di take profit. 0 - non è impostato, -1 - è calcolato in base al valore ATR;
  • InpSLMltp - Moltiplicatore della dimensione dello Stop loss, se Stop loss == -1. Consente di aumentare o diminuire lo Stop loss calcolato automaticamente;
  • InpTPMltp - Moltiplicatore della dimensione del Take profit, se Take profit == -1. Consente di aumentare o diminuire il Take profit calcolato automaticamente.

I valori predefiniti per i parametri di input dell'Expert Advisor sono ottimizzati per i test sul periodo grafico H4.

Risultato del test in modalità "Tutti i tick" per l'ultimo anno su H4 con parametri predefiniti:







Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63916

