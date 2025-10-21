ExpWPRBB Expert Advisor implementiert eine einfache Handelsstrategie, die auf den Signalen von zwei Indikatoren basiert: Williams' Percent Range (WPR) und Bollinger Bands (BB). Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn die Signale der beiden Indikatoren übereinstimmen:

Kaufen : Der WPR verlässt die überverkaufte Zone und der Eröffnungskurs des Balkens liegt unter der durchschnittlichen BB-Linie.

: Der WPR verlässt die überverkaufte Zone und der Eröffnungskurs des Balkens liegt unter der durchschnittlichen BB-Linie. Verkaufen: Der WPR verlässt die überkaufte Zone und der Eröffnungskurs liegt über der durchschnittlichen BB-Linie.

Die Breite der Bollinger Bänder und der ATR-Wert werden zur Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verwendet. Der Expert Advisor unterstützt nur die Arbeit auf Absicherungskonten. Darüber hinaus verfügt er über einen Nicht-Handelsmodus, in dem Sie nur die Signaletiketten setzen können, um die Signale im visuellen Modus des Strategietesters zu kontrollieren.

Eingabeparameter:

WPR (Williams' Percent Range)

InpPeriodWPR - WPR-Berechnungszeitraum. Anzahl der Bars für die Berechnung des Indikatorwertes;

- WPR-Berechnungszeitraum. Anzahl der Bars für die Berechnung des Indikatorwertes; InpOverboughtWPR - WPR überkaufte Stufe. Der Wert, bei dessen Überschreitung davon ausgegangen wird, dass der Markt überkauft ist (normalerweise von -20 bis 0);

- WPR Stufe. Der Wert, bei dessen Überschreitung davon ausgegangen wird, dass der Markt überkauft ist (normalerweise von -20 bis 0); InpOversoldWPR - WPR überverkauftes Niveau. Der Wert, unterhalb dessen der Markt als überverkauft gilt (in der Regel von -80 bis -100).

BB (Bollinger Bands)

InpPeriodBB - Berechnungszeitraum der Bollinger Bands. Die Anzahl der Balken für die Berechnung der Bänder;

- Berechnungszeitraum der Bollinger Bands. Die Anzahl der Balken für die Berechnung der Bänder; InpDeviationBB - Abweichung der Bollinger Bands. Standardabweichungsmultiplikator für die Berechnung der Breite der Bänder;

- Abweichung der Bollinger Bands. Standardabweichungsmultiplikator für die Berechnung der Breite der Bänder; InpShiftBB - Bollinger Bands Verschiebung . Verschiebung des Indikators relativ zum aktuellen Balken;

- Bollinger Bands . Verschiebung des Indikators relativ zum aktuellen Balken; InpPriceBB - Preis zur Berechnung der Bollinger Bänder. Typ des für die Berechnung verwendeten Preises.



ATR (Durchschnittlicher wahrer Bereich)

InpPeriodATR - ATR Berechnungszeitraum. Anzahl der Balken für die Berechnung der Average True Range.

Handel

InpSignalsOnly - Nicht handeln, nur Signaletiketten setzen. Bei true eröffnet der Expert Advisor keine Trades, sondern zeigt nur Signale auf dem Chart an;

- Nicht handeln, nur Signaletiketten setzen. Bei true eröffnet der Expert Advisor keine Trades, sondern zeigt nur Signale auf dem Chart an; InpVolume - Positionsvolumen. Losgröße für die Eröffnung eines Geschäfts;

- Positionsvolumen. Losgröße für die Eröffnung eines Geschäfts; InpDeviation - Slippage (in Punkten). Maximal zulässige Preisabweichung bei der Ausführung einer Order;

- Slippage (in Punkten). Maximal zulässige Preisabweichung bei der Ausführung einer Order; InpMagic - Magische Zahl. Ein eindeutiger Identifikator für EA-Positionen, um sie zu verfolgen;

- Magische Zahl. Ein eindeutiger Identifikator für EA-Positionen, um sie zu verfolgen; InpStopLoss - Stop-Loss (in Punkten). Stop-Loss-Niveau. 0 - wird nicht gesetzt, -1 - wird als die Hälfte der Breite der Bollinger Bänder berechnet;

- Stop-Loss (in Punkten). Stop-Loss-Niveau. 0 - wird nicht gesetzt, -1 - wird als die Hälfte der Breite der Bollinger Bänder berechnet; InpTakeProfit - Gewinnmitnahme (in Pips). Take-Profit-Niveau. 0 - nicht festgelegt, -1 - wird anhand des ATR-Wertes berechnet;

- Gewinnmitnahme (in Pips). Take-Profit-Niveau. 0 - nicht festgelegt, -1 - wird anhand des ATR-Wertes berechnet; InpSLMltp - Multiplikator der Stop Loss Größe, wenn Stop Loss == -1. Ermöglicht die Erhöhung oder Verringerung des automatisch berechneten Stop Loss;

- Multiplikator der Stop Loss Größe, wenn Stop Loss == -1. Ermöglicht die Erhöhung oder Verringerung des automatisch berechneten Stop Loss; InpTPMltp - Multiplikator für die Größe des Take-Profits, wenn Take-Profit == -1. Ermöglicht das Erhöhen oder Verringern des automatisch berechneten Take-Profits.

Die Standardwerte für die Eingabeparameter des Expert Advisors sind für das Testen auf der H4-Chartperiode optimiert.

Testergebnis im Modus "Alle Ticks" für das letzte Jahr auf H4 mit Standardparametern:























