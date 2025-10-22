無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 99
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ExpPinBar Expert Advisorは、プライスアクションPinBarインジケータに 基づ く取引戦略を実装しています。ポジションはインジケータからのシグナルに基づいてオープンされます。オープンポジションを管理するために、トレイリングライブラリによって 提供される拡張トレイリング機能が利用可能です：クラシック、パラボリックSARインジケータ、移動平均AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA、およびローソク足の高値と安値の影のレベルによって。
ピンバーインジケータの設定：
- 安値から高値までのローソク足の最小サイズ-ローソク 足の最小サイズ（pips単位）。
分析されるローソク足の最小許容高さ（高値と安値の差）を設定します。
この値を大きくすると、ボラティリティの低い市場で弱いシグナ ルをフィルタリングできます；
- ローソク足の影に対する最大サイズ-ローソク足の最大サイズ（ローソク足全体のサ イズに対する）。
ローソク足全体の高さに対するローソク足の最大許容サイズ（始値と終値の差）を設定。
最も「きれいな」ピンバーを見つけるには、0.2 - 0.4の値を使用します；
- 直前の ローソク足に対するボディの位置 （0～1）。
このパラメータは、ピンバー本体が直前のローソク足の範囲にどれだけ深く入ることができるかを定義します。
0.2-0.4は、ピンバーのボディが直前のローソク足の境界付近に位置するシグナルを 探す場合に使用する；
- シャドーのアスペクト比 （係数）
メインのシャドー（ピンバー売りの場合は上側、ピンバー買いの場合は下側）と反対側のシャドーの長さの最小比を設定します。
値 1.5 - 2.5 は、シグナルをフィルタリングし、顕著な長い影を持つローソク足だけを残します。
アドバイザーの設定：
- ポジション量- ポジション量；
- スリッページ (ポイント)- 約定中に許容される最大価格偏差をポイントで設定します；
- マジックナンバー-マジックナンバー
- Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow- ストップロス（ポイント）, 0 - none, -1 - by PinBar shadow price；
- 利食い（ポイント）、0- なし - 利食い（ポイント）、0 - なし；
- 損切り乖離（ポイント）- ピンバーシャドーからの損切り乖離（ポイント）。
トレール設定：
- トレールタイプ- トレールタイプ
- Trailingstart- トレーリング開始時の利益（ポイント）です。
- Trailingstep in points- 価格からのトレーリング・ステップ（ポイント単位
- Trailing offset in points - 価格からのトレールオフセット（ポイント）。
- Indicator's timeframe- トレール計算に使用されるインジケータのタイムフレーム。
- MA Period - 移動平均の計算期間。
- MA Shift- 移動平均の水平シフト。
- AMA Fast EMA Period - 高速EMA適応移動平均の計算期間。
- AMA 低速 EMA 期間 - 適応移動平均の低速 EMA の計算期間。
- VIDYA CMO 期間 - ダイナミック平均期間を持つ移動平均のCMO期間。
- パラボリックSARステップ- パラボリックSARステップです。
- Parabolic SARMax- パラボリックSARの最大値です。
- MA適用価格- 移動平均計算の価格です。
- MA Smoothing Method- 移動平均のスムージングの種類です。
- Indicator data index- インジケータから受信したデータのバーです。
iPinBars インジケータと トレーリングクラスのライブラリは、Expert Advisorが動作するために必要です。
過去1年間、EURUSD H4でストップレベルを固定し、単純なトレール を使用したExpert Advisorの動作例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/63971
RSI adjusted SuperTrend
RSIフィルターによるシンプルなATRスーパートレンドWPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー
ウィリアムズ・パーセンテージ・レンジ（WPR）とボリンジャーバンド（BB）。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる。
Bollinger Bands with pre outer band smoothing
制御可能な外側バンドスムージング（事前スムージング）付きボリンジャーバンドATR classic therefore without iATR by William210
このコードはiatr()をトレースしていない。 なぜならiatr()またはこのコードはより現代的なバージョンだからである。 このコードは独自のスムージング、SMAの一種を使用しており、ワイルダースムージングは使用していない。 2つのスムージングの分析により、他の場所でのチャンスが示唆される。