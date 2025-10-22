コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

ExpPinBar - ピンバー値動きパターン用エキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

Artyom Trishkin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
99
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ExpPinBar.mq5 (93.63 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\PriceAction\
iPinBars.mq5 (17.27 KB) ビュー
\MQL5\Include\Trailings\
Trailings.mqh (107.4 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ExpPinBar Expert Advisorは、プライスアクションPinBarインジケータに 基づ く取引戦略を実装しています。ポジションはインジケータからのシグナルに基づいてオープンされます。オープンポジションを管理するために、トレイリングライブラリによって 提供される拡張トレイリング機能が利用可能です：クラシック、パラボリックSARインジケータ、移動平均AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA、およびローソク足の高値と安値の影のレベルによって。

ピンバーインジケータの設定：

  • 安値から高値までのローソク足の最小サイズ-ローソク 足の最小サイズ（pips単位）。
    分析されるローソク足の最小許容高さ（高値と安値の差）を設定します。
    この値を大きくすると、ボラティリティの低い市場で弱いシグナ ルをフィルタリングできます；

  • ローソク足の影に対する最大サイズ-ローソク足の最大サイズ（ローソク足全体のサ イズに対する）。
    ローソク足全体の高さに対するローソク足の最大許容サイズ（始値と終値の差）を設定。
    最も「きれいな」ピンバーを見つけるには、0.2 - 0.4の値を使用します；

  • 直前の ローソク足に対するボディの位置 （0～1）。
    このパラメータは、ピンバー本体が直前のローソク足の範囲にどれだけ深く入ることができるかを定義します。
    0.2-0.4は、ピンバーのボディが直前のローソク足の境界付近に位置するシグナルを 探す場合に使用する；

  • シャドーのアスペクト比 （係数）
    メインのシャドー（ピンバー売りの場合は上側、ピンバー買いの場合は下側）と反対側のシャドーの長さの最小比を設定します。
    値 1.5 - 2.5 は、シグナルをフィルタリングし、顕著な長い影を持つローソク足だけを残します。

アドバイザーの設定：

  • ポジション量- ポジション量；
  • スリッページ (ポイント)- 約定中に許容される最大価格偏差をポイントで設定します；
  • マジックナンバー-マジックナンバー
  • Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow- ストップロス（ポイント）, 0 - none, -1 - by PinBar shadow price；
  • 利食い（ポイント）、0- なし - 利食い（ポイント）、0 - なし；
  • 損切り乖離（ポイント）- ピンバーシャドーからの損切り乖離（ポイント）。

トレール設定：

  • トレールタイプ- トレールタイプ
  • Trailingstart- トレーリング開始時の利益（ポイント）です。
  • Trailingstep in points- 価格からのトレーリング・ステップ（ポイント単位
  • Trailing offset in points - 価格からのトレールオフセット（ポイント）。
トレールで使用されるインジケータの設定:
  • Indicator's timeframe- トレール計算に使用されるインジケータのタイムフレーム。
  • MA Period - 移動平均の計算期間。
  • MA Shift- 移動平均の水平シフト。
  • AMA Fast EMA Period - 高速EMA適応移動平均の計算期間。
  • AMA 低速 EMA 期間 - 適応移動平均の低速 EMA の計算期間。
  • VIDYA CMO 期間 - ダイナミック平均期間を持つ移動平均のCMO期間。
  • パラボリックSARステップ- パラボリックSARステップです。
  • Parabolic SARMax- パラボリックSARの最大値です。
  • MA適用価格- 移動平均計算の価格です
  • MA Smoothing Method- 移動平均のスムージングの種類です。
  • Indicator data index- インジケータから受信したデータのバーです。

iPinBars インジケータと トレーリングクラスのライブラリは、Expert Advisorが動作するために必要です。

過去1年間、EURUSD H4でストップレベルを固定し、単純なトレール を使用したExpert Advisorの動作例：



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/63971

RSI adjusted SuperTrend RSI adjusted SuperTrend

RSIフィルターによるシンプルなATRスーパートレンド

WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー WPR、ボリンジャーバンド、ATR指標に基づくシンプルなエキスパートアドバイザー

ウィリアムズ・パーセンテージ・レンジ（WPR）とボリンジャーバンド（BB）。両指標のシグナルが一致した時のみポジションを建てる。

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

制御可能な外側バンドスムージング（事前スムージング）付きボリンジャーバンド

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

このコードはiatr()をトレースしていない。 なぜならiatr()またはこのコードはより現代的なバージョンだからである。 このコードは独自のスムージング、SMAの一種を使用しており、ワイルダースムージングは使用していない。 2つのスムージングの分析により、他の場所でのチャンスが示唆される。