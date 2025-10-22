ExpPinBar Expert Advisorは、プライスアクションPinBarインジケータに 基づ く取引戦略を実装しています。ポジションはインジケータからのシグナルに基づいてオープンされます。オープンポジションを管理するために、トレイリングライブラリによって 提供される拡張トレイリング機能が利用可能です：クラシック、パラボリックSARインジケータ、移動平均AMA、DEMA、FRAMA、MA、TEMA、VIDYA、およびローソク足の高値と安値の影のレベルによって。

ピンバーインジケータの設定：

安値から高値までのローソク足の最小サイズ - ローソク 足の最小サイズ（pips単位）。

分析されるローソク足の最小許容高さ（高値と安値の差）を設定します。

- 分析されるローソク足の最小許容高さ（高値と安値の差）を設定します。 この値を大きくすると、ボラティリティの低い市場で弱いシグナ ルをフィルタリングできます； ローソク足の影に対する最大サイズ - ローソク足の最大サイズ（ローソク足全体のサ イズに対する）。

ローソク足全体の高さに対するローソク足の最大許容サイズ（始値と終値の差）を設定。

- ローソク足全体の高さに対するローソク足の最大許容サイズ（始値と終値の差）を設定。 最も「きれいな」ピンバーを見つけるには、0.2 - 0.4の値を使用します； 直前の ローソク足に対する ボディの位置 （0～1）。

このパラメータは、ピンバー本体が直前のローソク足の範囲にどれだけ深く入ることができるかを定義します。

このパラメータは、ピンバー本体が直前のローソク足の範囲にどれだけ深く入ることができるかを定義します。 0.2-0.4は、ピンバーのボディが直前のローソク足の境界付近に位置するシグナルを 探す場合に使用する； シャドーのアスペクト比 （係数）

メインのシャドー（ピンバー売りの場合は上側、ピンバー買いの場合は下側）と反対側のシャドーの長さの最小比を設定します。

値 1.5 - 2.5 は、シグナルをフィルタリングし、顕著な長い影を持つローソク足だけを残します。

アドバイザーの設定：

ポジション量 - ポジション量；

- ポジション量； スリッページ (ポイント) - 約定中に許容される最大価格偏差をポイントで設定します；

- 約定中に許容される最大価格偏差をポイントで設定します； マジックナンバー - マジックナンバー

- Stop loss (in points), 0 - none, -1 - by PinBar shadow - ストップロス（ポイント）, 0 - none, -1 - by PinBar shadow price；

- ストップロス（ポイント）, 0 - none, -1 - by PinBar shadow price； 利食い（ ポイント）、0 - なし - 利食い（ポイント）、0 - なし；

- なし - 利食い（ポイント）、0 - なし； 損切り乖離（ポイント）- ピンバーシャドーからの損切り乖離（ポイント）。

トレール設定：

トレールタイプ - トレールタイプ

- トレールタイプ Trailing start - トレーリング開始時の利益（ポイント）です。

- トレーリング開始時の利益（ポイント）です。 Trailing step in points - 価格からのトレーリング・ステップ（ポイント単位

- 価格からのトレーリング・ステップ（ポイント単位 Trailing offset in points - 価格からのトレールオフセット（ポイント）。

Indicator's timeframe - トレール計算に使用されるインジケータのタイムフレーム。

- トレール計算に使用されるインジケータのタイムフレーム。 MA Period - 移動平均の計算期間。

Period - 移動平均の計算期間。 MA Shift - 移動平均の水平シフト。

- 移動平均の水平シフト。 AMA Fast EMA Period - 高速EMA適応移動平均の計算期間。

EMA Period - 高速EMA適応移動平均の計算期間。 AMA 低速 EMA 期間 - 適応移動平均の低速 EMA の計算期間。

EMA 期間 - 適応移動平均の低速 EMA の計算期間。 VIDYA CMO 期間 - ダイナミック平均期間を持つ移動平均のCMO期間。

期間 - ダイナミック平均期間を持つ移動平均のCMO期間。 パラボリック SARステップ - パラボリックSARステップです。

- パラボリックSARステップです。 Parabolic SAR Max - パラボリックSARの最大値です。

- パラボリックSARの最大値です。 MA適用価格 - 移動平均計算の価格です 。

- 移動平均計算の価格です MA Smoothing Method - 移動平均のスムージングの種類です。

- 移動平均のスムージングの種類です。 Indicator data index- インジケータから受信したデータのバーです。

iPinBars インジケータと トレーリングクラスのライブラリは、Expert Advisorが動作するために必要です。

